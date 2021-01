Mondelez: Przez pandemię spadła sprzedaż produktów impulsowych

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność Mondelez?

Pandemia i pierwszy lockdown były dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Stworzyliśmy wówczas specjalny zespół, którego zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo pracowników i zapewnienie ciągłości biznesu. Efektywnie tym zarządzaliśmy, dzięki czemu wyszliśmy z pełnego wyzwań okresu obronną ręką. Nasze biuro warszawskie, podobnie jak większość firm w Polsce, pracuje zdalnie. Początkowo nie było to dla nas łatwe, ale poradziliśmy sobie. W wszystkich naszych siedmiu fabrykach w Polsce standardy bezpieczeństwa są jeszcze wyższe od tych wymaganych przez sanepid i w żadnej z nich nie mieliśmy jakichkolwiek kłopotów z produkcją.

Kolejna kwestia to nasze siły terenowe. Mamy ponad 250 ludzi pracujących w sprzedaży terenowej, którzy spotkali się z utrudnieniami. Musieliśmy wyposażyć naszych pracowników w odpowiedni sprzęt PPE - Personal Protection Equipment, czyli środki ochrony osobistej i nauczyć ich, jak sprzedawać w sposób zdalny. Dzięki temu odkryłem, że mam w zespole dużo ludzi z pasją i talentem np. do prowadzenia szkoleń, co w tej wyjątkowej sytuacji było dla nas ogromną wartością. Szybko odbudowaliśmy dystrybucję w sklepach, a pierwsza fala pandemii nie była dla nas tak bardzo bolesna, jak mogłaby być.

Powiedział pan o pracy, a jak wygląda sytuacja z produktami i sprzedażą? Czy w tych kategoriach pandemia również namieszała?

Przez pandemię musieliśmy pozmieniać trochę działania promocyjne. Przez to, że mniej ludzi było na ulicach i w sklepach spadła sprzedaż produktów impulsowych. Aktywacje takich produktów jak ciastka Lubisie, gumy Halls czy ciastka Prince Polo zamieniliśmy na produkty, które bardziej służą do dzielenia się jak np. czekolady Milka czy ciastka Delicje. Zweryfikowaliśmy tym samym nasze priorytety promocyjne. Z kolei po pierwszym lockdownie musieliśmy odbudować naszą obecność w sklepach, widoczność produktów na półkach, zwłaszcza produktów impulsowych.