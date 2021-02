Mondelez: stawianie na marki lokalne jednym z trendów na rynku słodyczy

– Nasz raport State of Snacking pokazuje, że 88% ludzi na świecie podczas pandemii je więcej (46%) lub tyle samo (42%) przekąsek co wcześniej. Co więcej, rola przekąsek w ostatnim roku się zmieniła. Ludzie przebywając w domach, niejednokrotnie traktowali je jako oderwanie myśli od kłopotów z życia zawodowego i prywatnego a także sposób na nawiązanie kontaktu z innymi. Natomiast co cieszy, to fakt, że konsumenci są bardziej uważni, patrzą na jakość przekąsek, kontrolują ilość i wielkość zjadanych porcji – powiedział w rozmowie z nami Marcin Dobrock, dyrektor zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.