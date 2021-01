Mondelez: W 2021 stawiamy na rozwój oferty podstawowej i innowacje

Marcin Dobrock w rozmowie z nami przedstawił cele, które stoją przed Mondelez w Polsce w najbliższych latach.

– Moim zadaniem jest dalsza ewolucja tego biznesu, który jest zdrowym biznesem. Działalność Mondelez w ostatnich latach rosła w trybie 4-5 proc. poprzez poszerzenie dystrybucji i wprowadzenie nowych aktywacji i innowacji. Chcę kontynuować tę zdrową ewolucję poprzez dalsze doskonalenie naszych kompetencji, które już są na wysokim poziomie. Porównując rynek słodyczy do wyścigów Formuły 1, tam zwycięstwa odnosi się różnicą 0,3 sekundy. I wydaję mi się, że z Mondelez jesteśmy już na tym poziomie, że musimy wprowadzić tylko niewielkie ulepszenia w kluczowych obszarach. Chodzi tutaj o jakość naszych innowacji, szerokość naszej dystrybucji, zaangażowanie w CSR, czyli działania społecznie odpowiedzialne. Mamy konkurencję na najwyższym poziomie, więc tutaj nikt nie zrobi wielkiego skoku, ale minimalnie może wyprzedzić. Każdy tydzień dla nas to wyzwanie, aby coraz lepiej odpowiadać na potrzeby naszych konsumentów – ocenił dyrektor zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

Czy w 2021 roku możemy spodziewać się nowych marek lub nowych produktów w ofercie istniejących już marek w portfolio Mondelez?

– Jak najbardziej. Nasi konsumenci oczekują od nas tego, że ich zaskoczymy w pozytywny sposób. Jesteśmy otwarci na nowe trendy, które widzimy wokół siebie. Mam na myśli nowe marki i produkty. Jako Mondelez globalnie zrealizowaliśmy kilka akwizycji. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych kupiliśmy kilka takich firm, od których możemy nauczyć się produkcji, marketingu oraz pracy badawczo-rozwojowej – póki co może niszowych produktów – które w przyszłości mogą być mainstreamowe – stwierdził Marcin Dobrock.

– Co do innowacji, 2020 rok był rekordowy pod tym względem. Aczkolwiek w 2021 roku na pewno też pojawią się jakieś nowości w naszym portfolio. W kolejnych dwunastu miesiącach planujemy skupić się na wzroście „pół na pół”, czyli część z oferty podstawowej i druga część z innowacji. Nie mogę jeszcze zdradzać, jakie to dokładnie będą produkty, ale z pewnością nie zawiodą – dodał.

