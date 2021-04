Mondelez wprowadza do polskich sklepów nowy wariant ciastek Oreo

Oreo Golden to nowa odsłona ciastek Oreo. To jasne, kruche ciastka, przełożone nadzieniem o waniliowym smaku. Wprowadzeniu produktu na rynek towarzyszy silne wsparcie mediowe, PR-owe oraz sprzedażowe.

Jasna wersja ciasteczek Oreo dostępna jest w szerokiej dystrybucji i sprzedawana jest w formacie 176 g. Sugerowana cena detaliczna produktu to: 5,29 zł.

Oreo to dwa kruche krążki przekładane delikatnym kremem. O tych ciasteczkach świat po raz pierwszy usłyszał w 1912 roku.

Wprowadzeniu produktu na polski rynek towarzyszy dedykowana kampania mediowa, w ramach której realizowane są działania digitalowe, PR-owe oraz sprzedażowe.

Dla miłośników słodyczy przygotowano też atrakcje. Konsumenci od 1 kwietnia br. mogą brać udział w loterii, w której do wygrania jest nawet 100 tys. zł. Co należy zrobić, aby wziąć w niej udział? Wystarczy kupić dowolny produkt Oreo (z promocji wykluczone są lody) i zarejestrować paragon lub fakturę imienną na stronie loteriaoreo.pl. Loteria trwa do 30 kwietnia, a losowanie nagrody głównej odbędzie się 15 maja 2021 roku.

Dodatkowo, w 8 największych miastach Polski, klienci InPostu będą mogli znaleźć niespodziankę w paczkomacie w postaci darmowych ciasteczek umieszczonych w skrytce razem z ich paczką. Na części paczkomatów zostanie również umieszczona reklama Oreo Golden.