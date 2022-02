Mondelez chwali się wynikami. Pomimo spadku marż koncern zwiększył sprzedaż

Mondelez zakończył IV kwartał 2021 r. na sporym plusie. Chociaż koncern odnotował spadek marż, a ceny składników takich jak mąka czy cukier wzrastały niemal przez cały rok, silny popyt konsumencki zwiększył sprzedaż na koniec grudnia o 4,9 proc. rdr do 7,66 mld dolarów. Wynik operacyjny był zgodny z przewidywaniami analityków i wyniósł 1,2 mld dolarów.



Autor: AK

Data: 01-02-2022, 16:21

Mondelez przedstawił wyniki za IV kwartał 2021 roku/ fot. Shutterstock

Marża producenta słodyczy spadła w IV kwartale do 37 proc. z 39,4 proc. rok wcześniej. Największymi problemami dla firmy były coraz wyższe ceny surowców, kosztów transportu i pracy. Ponadto firma boleśnie odczuła skutki sześciotygodniowego strajku zorganizowanego w sierpniu przez ok. tysiąc pracowników w swoich fabrykach w Stanach Zjednoczonych.

To, w połączeniu ze wzrostem popytu i ciągłymi problemami z łańcuchem dostaw, uszczupliło zapasy producenta. - Weszliśmy w 2022 r. z niskimi zapasami i pracujemy nad odbudową ich poziomu, co w obecnym środowisku wymaga czasu - powiedział w rozmowie z Reuterem dyrektor finansowy Luca Zaramella.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Mondelez i cele na 2022 r.

- Rok 2021 był kolejnym rokiem dobrych wyników finansowych, pomimo trudnego otoczenia makro – komentował z kolei Dirk Van de Put, prezes i dyrektor generalny. To, co pomogło firmie to duży wolumen sprzedaży i trendy konsumenckie, które zwłaszcza przed świętami spowodowały większą sprzedaż. Dirk Van de Put podkreślił też, że jest przekonany, że uda się zrealizować także cele na 2022 r. i dalszą przyszłość. Firma spodziewa się dalszego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach. W całym 2022 roku grupa spodziewa się organicznego wzrostu sprzedaży netto o ponad 3 procent.

W całym 2021 r. przychody koncernu netto wzrosły o 8 proc.