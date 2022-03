Naukowcy chcą opodatkowania wszystkich słodzonych produktów

Kanadyjscy naukowcy proponują m.in. opodatkowanie wszystkich słodzonych produktów oraz ograniczenie reklam słodyczy dla dzieci i lepsze znakowanie jedzenia. Jak wskazują, optymalne zmniejszenie konsumpcji spowodowałoby spadek liczby osób z cukrzycą aż o połowę.

Czy opodatkowanie wszystkich słodzonych produktów poprawi zdrowie ludności? fot. shutterstock

Cukier już nie krzepi?

Cukier krzepi - mówiło kiedyś modne hasło. Dziś może pamiętają je tylko nie liczni, ale i tak przeciętny Polak zjada rocznie aż 45 kg cukru. Dodaje się go bowiem do bardzo wielu produktów.

Naukowcy z University of Alberta zwracają tymczasem uwagę na kolosalne skutki zdrowotne nadmiaru cukru w diecie. Według wyliczeń spowodowane nim problemy kosztują kanadyjską służbę zdrowia 5 mld dol. Po części ma to związek ze skutkami epidemii COVID-19.

"Pandemia wymusiła na nas wiele niezdrowych zachowań - w zakresie żywienia, aktywności fizycznej, w tym czasu spędzanego przed ekranami. Jeśli teraz nie zaczniemy działać, możemy w najbliższych latach spodziewać się większej liczby zachorowań na przewlekłe choroby takie jak cukrzyca typu 2" - alarmuje prof. Paul Veugelers, autor publikacji, która ukazała się w piśmie "Canadian Journal of Public Health".

Jak zmniejszyć obecność cukru w diecie?

Zalecenia ekspertów kanadyjskich oraz z WHO mówią, aby mniej niż 10 proc. spożywanych kalorii pochodziło z dodanego do żywienia cukru, naturalnie słodkich soków, miodu i syropów.

Jeszcze większe korzyści zdrowotne można odnieść zmniejszając ten odsetek do 5 proc. Tymczasem, np. w Kanadzie 2/3 mieszkańców przekracza zalecane ilości.

Naukowcy oszacowali związek między cukrem i 16 chorobami, w tym cukrzycą, schorzeniami układu krwionośnego, nowotworami, chorobami nerek, bólem dolnego odcinka kręgosłupa.

Dodali do tego ocenę kosztów związanych z pracą lekarzy, szpitali, lekami, a także ze spadkiem efektywności w pracy.

Mniej cukru a oszczędności dla służby zdrowia

Twierdzą, że jeśli Kanadyjczycy zgodnie z zaleceniami spożywaliby mniej niż 10 proc. kalorii w postaci dodanego cukru, zaoszczędzono by 2,5 mld dol. Przy ściślejszych ograniczeniach oszczędności sięgnęłyby 5 mld. dol.

To dlatego, że leczenie chronicznych chorób obejmuje w Kanadzie 67 proc. kosztów medycznych wynoszących prawie 200 mld dol.

Na przykład liczba przypadków cukrzycy spadłaby o 27 proc. po ograniczeniu liczby przyjmowanych kalorii w postaci cukru do mniej niż 10 proc.

Przy zmniejszeniu odsetka takich kalorii do mniej niż 5 proc. osób z cukrzycą byłoby prawie o 45 proc. mniej.

Naukowcy chcą opodatkowania wszystkich słodzonych produktów

"Cukrzyca powoduje wysokie koszty związane z leczeniem i opieką. Może pojawić się na wczesnym etapie życia i można żyć z nią przez długi czas. Problemy z nerkami, dializy, amputacje - to tylko kilka strasznych konsekwencji" - podkreśla prof. Veugelers.

W Polsce co dwie godziny wykonuje się dużą amputację związaną z cukrzycą. Z powodu cukrzycy w szpitalach leczy się prawie 300 tys. osób. Koszty związane z lekami i paskami do oznaczania poziomu glukozy wynoszą rocznie ok. 2 mld złotych.

Kanadyjscy badacze zwracają uwagę, że wzorując się na problemie nikotynizmu już 40 krajów i miast wprowadziło specjalne podatki na słodzone napoje. Jednak opisane koszty wiążą się ze słodkimi napojami tylko w 17 proc.

Naukowcy proponują więc opodatkowanie wszystkich słodzonych produktów, dofinansowanie zdrowej żywności, wprowadzanie programów edukacyjnych, ograniczenie reklam słodyczy dla dzieci i lepsze znakowanie jedzenia.

