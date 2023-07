Zmiany klimatyczne to ogromne zagrożenie dla przyszłości żywności, jednocześnie jej produkcja jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu bardzo ważnym zadaniem jest zrównoważenie całego systemu, a kluczową rolę odgrywa w tym rolnictwo regeneratywne.

/fot. materiały prasowe

Nestlé angażuje się w rolnictwo regeneratywne

Gleba jest podstawowym zasobem ludzkości: wg szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 95% żywności bezpośrednio lub pośrednio pochodzi z gleby.

Stan gleb, oprócz stanu wód i klimatu, ma krytyczny wpływ na poziom produkcji rolnej, jednak gleba na Ziemi jest zagrożona – narastającym problemem jest erozja gleby, której tempo w regionach, gdzie prowadzi się gospodarkę rolną, jest ponad 100-krotnie większe niż tempo kształtowania się gleby. Tylko w krajach Unii Europejskiej ok. 70% gleb jest obecnie zdegradowanych lub w złym stanie, na całym świecie tracimy rocznie 24 miliardy ton żyznych gleb; według niektórych badań, w ciągu najbliższych 60 lat orna warstwa żyzna gleby ulegnie wyczerpaniu.

Glebę należy chronić oraz przywracać jej zdrowie i żyzność, bez zdrowej gleby nie będziemy w stanie produkować żywności – jest to zagadnienie olbrzymiej wagi w sytuacji, gdy do 2050 r. populacja naszej planety zwiększy się do niemal 10 mld. Tymczasem produkcja żywności odpowiada za 25% globalnej emisji CO2 i zajmuje 50% nadającej się do zamieszkania, czyli wolnej od lodów i pustyni, powierzchni ziemi.

Rozwiązaniem problemu degradacji gleb może być wdrożenie w życie rolnictwa regeneratywnego.

Rolnictwo regeneratywne to takie podejście do rolnictwa, którego celem jest poprawa stanu i żyzności gleby, a także ochrona zasobów wodnych i różnorodności biologicznej. Przywracanie zdrowia gleby pomaga wychwytywać zwiększone poziomy węgla z atmosfery i magazynować go w glebie i biomasie roślinnej, zdrowsza gleba jest również bardziej odporna na skutki zmiany klimatu i może zwiększyć produktywność upraw, poprawiając warunki życia rolników i zwiększając bezpieczeństwo żywnościowe.

To właśnie surowce odpowiadają za blisko 2/3 całkowitej emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw Nestlé, z czego niemal połowę stanowią emisje związane z wytwarzaniem nabiału i hodowlą zwierząt. Z tego względu już w grudniu 2020 roku, Nestlé, jako jeden z pierwszych spośród sygnatariuszy deklaracji UN Business Ambition for 1.5°C, przedstawiło szczegółowy plan działania w ramach tego zobowiązania. Firma podejmuje kroki, które do 2030 roku pozwolą jej o połowę ograniczyć emisję CO2 i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

Ramy Rolnictwa Regeneratywnego Nestlé

W roku 2022 firma, kierując się zasadami i praktykami agroekologicznymi, opracowała Ramy Rolnictwa Regeneratywnego Nestlé. Jest to holistyczny model, który uważa zdrową, bogatą w substancje organiczne glebę za ogniwo ochrony i odtwarzania gruntów.

Strategia Ram zaczyna się od badań pilotażowych w gospodarstwach rolnych w celu sprawdzenia nowych technologii i rozwiązań opartych na przyrodzie. Działalność jest następnie rozszerzana na referencyjne gospodarstwa „agro-przedsiębiorców” lub przedsiębiorczych rolników w różnych krajach i regionach. Gospodarstwa te służą później za model dla działań w większej społeczności rolników, którym Nestlé pomaga w dalszym rozwoju i ulepszaniu ich modeli biznesowych. Podejście to będzie przez firmę wdrażane na dużą skalę w ramach programu Farmer Connect.

Nestlé podejmuje swoje zaangażowanie w rolnictwo regeneratywne w konkretnych obszarach rolnictwa takich jak:

- różnorodność biologiczna, działania zbiorowe i krajobrazowe: działając w celu posadzenia 200 milionów drzew do 2030 r., takich jak drzewa dające cień i drzewa owocowe, które zapewniają roślinom kakaowca ochronę przed żywiołami;

- bezpieczeństwo i jakość wody: poprzez zmniejszanie zużycia środków chemicznych w gospodarstwach rolnych, optymalizację nawożenia organicznego i biologicznego zwalczania szkodników, wprowadzanie nowoczesnych metod nawadniania oraz precyzyjnych technologii umożliwiających racjonalną gospodarkę wodą;

- zdrowie gleby: w ramach programu Farmer Connect, który współpracuje z ponad 500 tys. rolników i 150 tys. dostawców, Nestlé pomaga zwiększać skalę praktyk rolniczych takich jak płodozmian, poplony, mulczowanie, nawożenie organiczne i uprawę minimalną;

- zróżnicowane systemu upraw i integracja inwentarza żywego: znane jako agroleśnictwo, którego celem jest m.in. optymalizacja wypasu poprzez wykorzystanie pastwisk leśnych – gdzie drzewa są wprowadzane na obszary wykorzystywane do wypasu zwierząt gospodarskich – wraz z mieszaną hodowlą zwierząt gospodarskich i upraw, uprawami okrywowymi w celu ochrony gleby i lepszym zarządzaniem obornikiem.

Ponieważ przejście na rolnictwo regeneratywne wiąże się początkowo z ryzykiem i nowymi kosztami, Nestlé będzie wspierać rolników, współfinansując inwestycje, ułatwiając wypożyczanie sprzętu lub pomagając uzyskać kredytowanie. Firma będzie współpracować z partnerami, aby sfinansować projekty pilotażowe mające na celu wypróbowanie optymalnych rozwiązań z zakresu rolnictwa regeneratywnego.

Nestlé stawia na rolnictwo regeneracyjne również w Polsce

Rolnictwo regeneratywne znajduje się w centrum działań realizowanych dla rolników w Polsce. Istotnym obszarem jest rozpoczęcie analizy obiegu dwutlenku węgla w gospodarstwach w celu optymalizacji obiegu składników odżywczych i zwiększenia zawartości węgla organicznego w glebie. W pierwszej kolejności w projekt są angażowani rolnicy współpracujący z fabryką Nestlé w Rzeszowie.

Od 2021 roku wspólnie z rolnikami implementowane są także rozwiązania poprawiające jakość gleby – badania i analizy przy użyciu narzędzi rolnictwa precyzyjnego, stosowanie preparatów humusowych czy facelii i mieszanek jako roślin okrywowych. Praktyki te pozwalają nie tylko zwiększać zdrowotność gleby, ale także zmniejszać emisje i poprawiać retencję wody. Z roku na rok firma zwiększa swoje inwestycje w tym obszarze. Obecnie areał gruntów rolnych objęty tymi praktykami odpowiada powierzchni 1021 boisk piłkarskich.

Od kilku lat prowadzone są także działania edukacyjne, w tym warsztaty online oraz wykłady z zakresu odpowiedniej kultywacji ukierunkowanej na regenerację gleby oraz zwiększenie biomasy realizowane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Drugim kontynuowanym programem jest Młody Rolnik, dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy będą mieli dostęp do wsparcia ekspertów oraz otrzymają programy do zarządzania gospodarstwem.

Obecnie w zakresie zrównoważonego rolnictwa w Polsce z Nestlé współpracuje blisko 60 dostawcami kluczowych warzyw i owoców – jabłek, marchwi i buraka ćwikłowego.

- Zrównoważony system żywnościowy wymaga, by produkcja żywności odbywała się w myśl zasad rolnictwa regeneratywnego, którego podstawą jest ochrona gleby, cykli wodnych i bioróżnorodności. W Polsce już od dawna blisko współpracujemy z rolnikami oraz środowiskiem naukowym, by przyczyniać się do pozytywnych zmian w prowadzeniu lokalnych gospodarstw i ograniczania ich wpływu na środowisko. W nadchodzących latach będziemy dodatkowo intensyfikować nasze działania w tym obszarze – mówi Tomasz Korytkowski, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Public Affairs i ESG Nestlé w Polsce.

Przykładem takich działań jest współpraca Nestlé z ekspertami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, której celem jest zdefiniowanie dobrych praktyk do wdrożenia w pozostałych gospodarstwach partnerskich.

Instytut Nauk Rolniczych Nestlé

Konsekwentnie dążąc do osiągnięcia swoich ambitnych celów klimatycznych, Nestlé w roku 2023 otworzyło Instytut Nauk Rolniczych, który ma za zadanie pomóc w rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych poprzez dostarczanie opartych na nauce rozwiązań w rolnictwie.

Prace instytutu będą koncentrować się wokół powiązania regeneratywnych praktyk rolniczych z jakością surowców – nadal mało jest dowodów na to, że dzięki takiej kultywacji gleby mamy coraz lepsze surowce, co bezpośrednio przekłada się na produkty, jakie z nich wytwarzamy. Innym celem instytutu jest wsparcie transformacji z rolnictwa intensywnego na regeneratywne. W ramach wybranych programów naukowcy z instytutu będą dążyć do opracowania metod nawożenia, które pozwolą na zastąpienie niektórych środków chemicznych ich biologicznymi zamiennikami albo na całkowitą rezygnację z chemicznych tam, gdzie jest to możliwe.

W nowym instytucie eksperci Nestlé badają i opracowują rozwiązania w kluczowych obszarach, takich jak nauka o roślinach, systemy rolnicze i hodowla bydła mlecznego. Będąc częścią globalnej sieci badań i rozwoju Nestlé, instytut ściśle współpracuje z partnerami zewnętrznymi, w tym z rolnikami, uniwersytetami, organizacjami badawczymi, start-upami i partnerami branżowymi, aby ocenić i rozwijać rozwiązania oparte na nauce.