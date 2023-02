Rafał Wróblewski, dyrektor sprzedaży Nestlé Polska w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że w sektorze spożywczym cały czas występuje bardzo duża niepewność, która wynika m.in. z niestabilnej, dynamicznej sytuacji na rynku surowców.

- Wymaga to szeregu działań dostosowawczych po stronie biznesu i gotowości na to, by zmodyfikować plany, gdy zajdzie taka potrzeba. Ta nieprzewidywalność będzie nam towarzyszyć w kolejnych miesiącach i jest to nowa rzeczywistość, w której musimy nauczyć się funkcjonować - mówi.