Zdaniem ekspertki Nestlé kategoria słodyczy ma solidną odporność. Warto również pamiętać, że w pierwszej połowie 2022 roku kategoria odnotowała znaczący wzrost dzięki napływowi ludności do Polski w tamtym okresie oraz powrotowi konsumpcji impulsywnej po okresie pandemii.

W ramach kategorii słodyczy czekoladowych, batony i wafle odnotowały wyższy wzrost - o 21,5% pod względem wartości i 8,0% pod względem wolumenu. Batony i wafle stanowią największy segment wyrobów czekoladowych w Polsce, który jest stosunkowo przystępny cenowo. Nestle zauważa, że konsumenci preferują produkty o korzystnej relacji ceny do jakości.

Jako Nestlé poprawiliśmy nasz udział w rynku w pierwszej połowie roku. Do tego sukcesu przyczyniły się przede wszystkim nasze trzy kluczowe marki: KitKat, LION i Princessa. Innowacje były jak zawsze silnym filarem wzrostu - LION Brownie, KitKat Caramel i Princessa Summer Editions to najważniejsze nowości w ofercie. Zwiększyliśmy również nasze inwestycje mediowe, a jednym z obszarów, na którym skupiamy się przy marce KitKat, jest gaming. To właśnie w ten sposób nasza grupa docelowa spędza czas i jest to nowa forma na nawiązywanie kontaktów towarzyskich. W obszarze gamingu współpracujemy z kluczowymi detalistami, aby połączyć aktywacje online i offline - mówi Esin Tanik