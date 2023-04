- Dużym wyzwaniem i zadaniem dla producentów i detalistów będzie namówienie konsumentów do świadomych, dobrych wyborów. To moment, kiedy wszyscy uczestnicy ekosystemu muszą połączyć siły - mówił podczas EEC 2023 Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży, Nestlé Polska.

Nestlé na EEC 2023: My, jako producent żywności, chcemy dbać zarówno o konsumenta jak i o planetę/fot. PTWP

Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży, Nestlé Polska przyznał podczas panelu "Nowy świadomy konsument" w ramach EEC 2023, że konsument się cały czas zmienia. Jego zdaniem dzisiaj rolą producentów żywności jest również zmiana i prowadzenie odpowiedzialnego biznesu.

- My, jako producent żywności, chcemy dbać zarówno o konsumenta jak i o planetę. Moim zdaniem marki odgrywają dzisiaj ogromną rolę w edukowaniu konsumentów, brandy powinny bodźcować klientów do dobrych nawyków zarówno żywieniowych jak i tych związanych z opakowaniami. Naszą misją jest prowadzenie odpowiedzialnego transparentnego biznesu - zapewnił.

Ekspert przyznał, że w dobie wysokiej inflacji dla konsumenta niezwykle istotna jest cena produktów. Jednak równie istotna jest kwestia prozdrowotnośćci żywności po którą sięga.

EEC 2023. 24-26 kwietnia

