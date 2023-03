- Nadal jednym z głównych problemów, z którym mierzy branża spożywcza, są zerwane łańcuchy dostaw. Niedobory mogą być bardziej poważnym wyzwaniem niż sama presja inflacyjna - mówi nam Rafał Wróblewski, dyrektor sprzedaży w Nestlé Polska.

Rafał Wróblewski, Dyrektor Sprzedaży, Nestlé Polska/fot. materiały prasowe

Nestlé Polska: zerwane łańcuchy dostaw większym wyzwaniem niż presja inflacyjna

W sektorze spożywczym cały czas występuje bardzo duża niepewność, która wynika m.in. z niestabilnej, dynamicznej sytuacji na rynku surowców. Wymaga to szeregu działań dostosowawczych po stronie biznesu i gotowości na to, by zmodyfikować plany, gdy zajdzie taka potrzeba.

- Nadal jednym z głównych problemów, z którym mierzy się wiele sektorów i gałęzi gospodarki – łącznie z branżą spożywczą – są zerwane łańcuchy dostaw. Warto podkreślić, że w przypadku wielu naszych segmentów biznesowych niedobory mogą być często bardziej poważnym wyzwaniem niż sama presja inflacyjna. W Nestlé dokładamy starań, aby skutki tego były jak najmniej odczuwalne dla konsumentów i klientów - mówi Rafał Wróblewski, dyrektor sprzedaży w Nestlé Polska.

Kolejne wyzwanie, przed którym stoi cały sektor spożywczy, to znaczący i bezprecedensowy wzrost kosztów. - Presja inflacyjna była odczuwalna już przed wojną w Ukrainie, ze względu na związane z pandemią COVID-19 wstrząsy podażowe, zakłócenia dostaw, warunki pogodowe, niedobory siły roboczej i rosnące koszty energii. Obecnie inflacja obejmuje wszystkie obszary istotne z perspektywy produkcji żywności, napojów i karmy dla zwierząt domowych: surowce i składniki, opakowania, logistykę i energię oraz koszty pracy. Stale podejmujemy kroki, aby ta sytuacja w jak najmniejszym stopniu wpływała na odbiorcę końcowego. Nasze działania obejmują między innymi: rezygnację z wydatków, które nie są niezbędne, zmiany w ofercie produktów, nieustanne poszukiwanie efektywności; część kosztów inflacyjnych sami absorbujemy - dodaje.

Inflacja a zachowania konsumenckie

Galopująca inflacja przekłada się na zmiany zachowań kupujących.

- Zauważamy sygnały spowolnienia i fakt, że siła nabywcza maleje. Obserwujemy to również, patrząc na kategorie w naszym zróżnicowanym portfolio. W pierwszej kolejności polscy konsumenci rezygnują z podróży czy np. rozrywek poza domem. Jednakże z pewnością siła nabywcza będzie się zmniejszać także w przypadku produktów spożywczych. Coraz większe znaczenie ma racjonalizacja wyborów podczas zakupów. Dlatego tak istotne jest umiejętne dostosowywanie oferty i szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Bardzo ważne jest monitorowanie dynamiki sprzedaży zarówno w ujęciu wartościowym jak i wolumenowym - zapewia ekspert.

Poa tym Nestlé zadeklarowała nowe inwestycje w Ukrainie mające pomóc w odbudowie jej gospodarki i stworzeniu nowych miejsc pracy. - W grudniu 2022 roku ogłosiliśmy, że zainwestujemy 40 mln franków szwajcarskich w nową fabrykę, która zajmie się produkcją makaronu do wyrobów kulinarnych wytwarzanych w Ukrainie. Zatrudnienie znajdzie tam 1500 osób - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl