Nestlé startuje w Polsce z marką batonów YES!

Nestlé wprowadza do sprzedaży dwa warianty batonów YES!: migdałowy z solą morską oraz bananowy z orzechami pekan – oba smaki mają w składzie także prażone orzeszki ziemne oraz ciemną czekoladę „couverture” z kakao z certyfikatem UTZ. Charakter marki podkreśla innowacyjne dla tej kategorii opakowanie, wykonane z papieru nadającego się do recyklingu.

Marka YES! doskonale wpisuje się w najważniejsze trendy, które obserwujemy na rynku słodyczy. Konsumenci chętnie sięgają po przekąski, w których znajdą wysokiej jakości składniki: orzechy, suszone owoce czy ciemną czekoladę. Jednocześnie wciąż niezwykle ważne są dla nich walory smakowe – zróżnicowane tekstury, zaskakujące połączenia smaków np. słodko-słonego, dzięki którym produkt spełnia obietnicę kategorii i sprawia przyjemność podczas jedzenia – mówi Anna Mitura, Dyrektor Działu Słodyczy w Nestlé Polska.

– Marka YES! cieszy się dużą popularnością na zagranicznych rynkach, dlatego jesteśmy przekonani, że przypadnie do gustu także polskim konsumentom. Niewątpliwie jej dodatkowym atutem jest opakowanie z papieru, które jest odpowiedzią na istotny – zarówno z perspektywy kupujących, jak i środowiska – trend ekologiczny - dodaje.

Produkty tej kategorii przeważnie pakowane są w folię i laminaty z tworzyw sztucznych. Opracowanie przez Nestlé bezpiecznej alternatywy i skuteczne zastosowanie papieru, zachowującego jakość i świeżość produktu, to efekt prac specjalistów m.in. z Instytutu Badań nad Opakowaniami Nestlé, a tym samym kolejny krok firmy na rzecz redukcji plastiku. Surowiec, stosowany do pakowania batonów YES!, pochodzi ze zrównoważonych źródeł certyfikowanych godłami Forest Stewardship Council (FSC) oraz The Program for the Endorsement of Forest Certification.

Batony YES! będą dostępne w lipcu br. w sieci Żabka. Sugerowana cena regularna to 4,49 zł, a promocyjna – 3,99 zł.