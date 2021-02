Nestlé wprowadza dodatkowy 4-tygodniowy urlop ojcowski

Zgodnie z nową regulacją Nestlé, każdy Drugi Opiekun może skorzystać z czterech tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w okresie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. Co ważne, taką samą możliwość ma każda osoba, która sprawuje opiekę nad nowonarodzonym lub przysposobionym małoletnim dzieckiem po jego pojawieniu się w rodzinie; może to być na przykład, ale nie wyłącznie, biologiczny lub przysposabiający rodzic, partner życiowy, czy opiekun prawny dziecka. To jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach nowej polityki wsparcia rodziców Nestlé w Polsce.

- Pojawienie się dziecka w rodzinie jest wyjątkowym doświadczeniem. Pragniemy, aby każdy miał szansę w pełni się nim cieszyć i mógł już od pierwszych dni budować więzi z dzieckiem, tak ważne dla jego dalszego rozwoju – komentuje Anna Durzyńska, dyrektor HR Nestlé w Polsce i dodaje – Mamy nadzieję, że wprowadzając naszą nową politykę wsparcia rodziców, pomożemy wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i w życiu rodzinnym, tak, aby każdy z opiekunów, bez względu na płeć, mógł spełniać się w obu tych obszarach.