Nestle i Asseco prezentują nowe narzędzie do zarządzania półką sklepową

7 pażdziernika Asseco Business Solutions S.A. i Nestle Polska zaprezentowały zagadnienie zarządzania tzw. półką sklepową i przedstawiali swoje rozwiązanie problemów, jakie może napotkać firma w trakcie tego procesu.

Data: 07-10-2021, 13:50

Nestle i Asseco prezentują nowe narzędzie do zarządzania półką sklepową. fot. shutterstock

Dla każdej firmy, szczególnie tej z szeroką ofertą produktową, ważne jest nie tylko atrakcyjne rozmieszczenie produktów na sklepowej półce, ale także możliwość efektywnego zarządzania tą półką, czyli podejmowanie decyzji o wprowadzeniu korekt czy renegocjowanie kontraktów z partnerami w oparciu o wiarygodne dane i analizę.

Jak tłumaczy Marek Hajdacki, kierownik ds. doskonalenia procesów terenowych sił sprzedaży w Nestlé Polska, do tej pory oddelegowane w tym celu terenowe siły sprzedaży zajmowały się wspomnianymi czynnościami manualnie poprzez wypełnianie ankiet produktowych.

- Wiązało się to z niedokładnością bądź niekompletnością danych, sfokusowaniem na KPI i trudnością skorelowania zdobytych danych z faktycznym rozwojem sprzedaży czy przerostem struktur kontrolujących - powiedział.

Jak działa Image Recogniton?

Według Piotra Łapińskiego, Image Recognition Product Managera w Assecco Business Solutions, receptą na te problemy jest rozwiązanie biznesowe Image Recognition.

- Produkt pozwala na skorelowanie danych z półki z danymi sprzedażowymi w celu przeprowadzenia szybkiej analizy i podjęcia strategicznych decyzji w jak najkrótszym czasie, by móc skoncentrować się na tym co najważniejsze, czyli na sprzedaży - wskazuje.

Jak to działa? Przedstawiciel handlowy lub merchandiser w trakcie wizyty w sklepie robi zdjęcia sklepowych półek, a resztą zajmuje się już Image Recognition. Po chwili uzyskujemy dostęp do takich wskaźników, jak: ilości poszczególnych produktów na półce, ich udział procentowy, wysokość na jakiej są rozmieszczone, ich widoczność (wysunięcie do krawędzi czy poprawne umieszczenie etykietą do przodu) czy ceny wraz z odchyleniem w stosunku do cen produktów konkurencji.

Przedstawiciel handlowy może od razu zareagować i dokonać niezbędnych poprawek lub przygotować się do renegocjowania kontraktu.

Jak podkreśla Łapiński, do tych danych mamy dostęp także offline bezpośrednio w sklepie, więc nie jesteśmy uzależnieni od możliwości połączenia z internetem.

- Po przesłaniu wyników sklepowego audytu firma ma dostęp do OneView czyli części produktu poświęconej głębszej analizie trendów pozwalającej na lepsze zarządzanie ceną i kontraktami na poziomie globalnym i lokalnym dzięki przyjaznemu interfejsowi i możliwości przeskakiwania pomiędzy poziomami analizy - podsumował.