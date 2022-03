Nestle i Unilever mocno podnoszą ceny w Rosji

Nestle i Unilever poinformowały rosyjskich detalistów o nawet 40 proc. podwyżkach cen ich produktów od kwietnia 2022 r. Jak spółki tłumaczą zmiany cenników?

Data: 22-03-2022, 12:57

Choć koncern Nestle nie wychodzi z Rosji, produkty firmy mocno podrożeją. fot. PAP/EPA

Nestle i Unilever podnoszą ceny w Rosji

Nestle i Unilever poinformowały rosyjskich detalistów o nawet 40 proc. podwyżkach cen ich produktów od kwietnia. Mowa o wiodących markach na rynku, jak kawa Nescafe, kakao Nesquik, żywność dla niemowląt, płatki śniadaniowe i czekolada, a także należące do Unilevera marki Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve i inne - informuje rosyjski dziennik Izwiestia.

Wcześniej porównywalne podwyżki w Rosji ogłosiły Coca-Cola, PepsiCo i P&G.

Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa wzywa do "ukierunkowanego wsparcia państwa dla najmniej chronionych obywateli."

Jakie produkty Nestle zdrożeją w Rosji?

Rosyjskie sieci handlowe otrzymały informację o podwyżkach od Nestle już 15 marca. Izwiestia wskazuje, że ceny kawy i napojów kawowych Nescafe wzrosną do 40 proc., marek Dolce Gusto i Starbucks - do 30 proc., odżywek dla niemowląt (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) do 20-30 proc., kakao i napojów Nesquik - od 20 do 25 proc. Dodatkowo producent proponuje podwyżkę cen produktów śniadaniowych (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) – z 20 do 30 proc., a także podwyżkę do 25 proc. na wszystkie wyroby czekoladowe.

W liście do detalistów producent sprecyzował, że w marcu 2022 roku stanął przed "poważną zmianą sytuacji rynkowej, trudnościami logistycznymi w dostawach produktów, surowców, opakowań oraz wzrostem ich kosztów." Spółka wskazała, że ​​nadal istnieje ryzyko przerw w realizacji zamówień. Nestle przyznało też, że zajmuje się problemami związanymi z dostępnością produktów w sprzedaży.

Wśród czynników, które również wpływają na koszt produktów, Nestle wskazało osłabienie rubla w pierwszych tygodniach marca do historycznych minimów. Od 1 stycznia do 15 marca rubel stracił na wartości o ponad 50 proc. w stosunku do głównych walut obcych.

Jakie produkty Unilevera podrożeją w Rosji?

Od 1 kwietnia wzrosną również ceny artykułów spożywczych i kosmetycznych, chemii gospodarczej oraz lodów - poinformował Unilever, jeden ze światowych liderów FMCG. Zakres wzrostu cen wynosi od 10 do 45 proc. Nie określono, o jakie konkretne marki chodzi, w Federacji Rosyjskiej producent jest obecny z takimi markami, jak: Dove, Rexona czy Lipton.

Unilever wskazuje, że ​​jest zmuszony do podwyższenia cen towarów z powodu wielu czynników – m.in. dynamiki zmian kursu walutowego, rosnących kosztów operacji logistycznych, surowców i opakowań oraz zmian w sytuacji makroekonomicznej. Producent podkreślił również, że "sytuacja jest rozwojowa" w ramach ograniczeń nałożonych przez inne kraje na Federację Rosyjską.

Czy rosyjskie sieci zgodzą się na podwyżki Nestle i Unilevera?

Na razie czołowe sieci handlowe w Rosji, jak X5 Group, Magnit, Auchan, Okay, Metro cash & carry nie informują czy uwzględnią podwyżki od Nestle i Unilevera.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa zapewnia, że firmy rozwiązują problemy z logistyką, szybko zmieniając łańcuchy dostaw lub przestawiając się na alternatywnych dostawców. Resort chce jednak wprowadzenia zerowych ceł na import składników do produkcji czekolady i żywności dla niemowląt.

Wcześniej sieci handlowe w Rosji otrzymały powiadomienie o wzroście cen produktów Coca-Coli, PepsiCo i Procter & Gamble nawet o 40 proc. od kwietnia.

Nestle pod presją Ukrainy i hakerów

Pod dużą presją wobec decyzji o pozostaniu w Rosji znajduje się szwajcarski koncern Nestle.

W ub. tygodniu premier Ukrainy poinformował na Twitterze o rozmowie z dyrektorem generalnym Nestle. Politykowi nie udało się jednak przekonać przedstawiciela firmy do wycofania z rynku rosyjskiego.

9 marca największa na świecie grupa spożywcza poinformowała, że zawiesiła wszystkie inwestycje kapitałowe i działania reklamowe w Rosji. Nestle nadal jednak będzie dostarczać podstawowe produkty spożywcze mieszkańcom tego kraju - poinformowała agencja Reutera.

Jak informuje Business Insider, Nestle zawiesiło dostawy do Rosji m.in. kawy Nespresso i wody San Pellegrino, jednak nadal zaopatruje ludność w artykuły pierwszej potrzeby, takie jak karma dla niemowląt i zwierząt domowych. Rosja była źródłem 1,8 miliarda dolarów przychodów koncernu w 2021 roku, czyli około 2 proc. całości przychodów Nestle. Firma posiada sześć fabryk i ponad 7000 pracowników w tym kraju.

20 marca ultimatum wobec koncernu wystosowała słynna Grupa Anonymous. Grupa opublikowała już dane kontaktowe kilkunastu pracowników i pracownic koncernu. Grupa Anonymous zaatakowała Nestle. „Ostrzegaliśmy was, a teraz się do was włamaliśmy”