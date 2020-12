Nestle koncentruje się na rolnictwie regeneracyjnym i przechodzi na energię odnawialną

Głównymi obszarami działań będą: wsparcie rolników i dostawców w zakresie rolnictwa regeneracyjnego, zasadzenie setek milionów drzew na przestrzeni najbliższych 10 lat oraz przejście firmy na odnawialną energię elektryczną do 2025 roku. Nestlé stale zwiększa także liczbę tzw. marek neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

- Podjęcie zdecydowanych kroków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu jest bardzo ważnym elementem strategii Zarządu. Dzięki nim przyspieszamy i skalujemy rozwiązania, które pozwolą zapewnić firmie sukces w perspektywie długoterminowej, a jednocześnie przyczynią się do budowania zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń – podkreśla Paul Bulcke, przewodniczący rady Nestlé.

Zaprezentowana mapa drogowa to wynik kompleksowej analizy funkcjonowania firmy, przeprowadzonej, by zrozumieć skalę wyzwania i zdefiniować kroki niezbędne, by na nie odpowiedzieć. W 2018 roku firma wyemitowała 92 mln ton gazów cieplarnianych – dana ta posłuży za punkt odniesienia do pomiaru postępów w kolejnych latach.

- Walka ze zmianami klimatu nie może czekać. My także nie możemy. To kluczowe dla sukcesu firmy w perspektywie długoterminowej. Dzięki skali naszej działalności – poprzez obecność w niemal każdym kraju, nasz zasięg i wielkość – mamy wyjątkową możliwość, by coś zmienić. Będziemy współpracować z rolnikami, partnerami branżowymi, rządami, organizacjami pozarządowymi i konsumentami, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko – komentuje Mark Schneider, CEO Nestlé.

Działania Nestlé mające na celu ograniczenie emisji skupiają się na trzech obszarach:

· Firma współpracuje już z ponad 500 000 rolników i 150 000 dostawców, wspierając ich we wdrażaniu regeneracyjnych praktyk rolniczych. Praktyki te poprawiają stan gleby, utrzymują i przywracają różnorodność ekosystemów. W zamian Nestlé kupuje takie towary po wyższej cenie i w większych ilościach, współuczestniczy także w niezbędnych wydatkach. Do 2030 roku firma spodziewa się pozyskać ponad 14 milionów ton składników z rolnictwa regeneracyjnego, istotnie zwiększając popyt na takie towary.