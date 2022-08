Nestle podniosło ceny, a sprzedaż i tak rośnie. Co to mówi o rynku?

Data: 01-08-2022, 09:51

Wydawać by się mogło, że w obliczu szalejącej inflacji wielkie koncerny stracą, bo konsumenci szukać będą tańszych zamienników ich produktów. Tymczasem producent batonów KitKat, płatków śniadaniowych czy kawy zwiększył sprzedaż mimo wzrostu cen. I nie jest jedynym globalnym koncernem, którego sprzedaż rośnie mimo kryzysu.

Mimo podwyżek cen produkty koncernu Nestle nie tracą dominującej pozycji na rynku/ fot. Shutterstock

Wiodący na świecie producent żywności poinformował w czwartek, że spodziewa się w całym roku fiskalnym wzrostu sprzedaży od 7% do 8%. Jak wiele innych firm nie ukrywa, że sprzedaż paradoksalnie napędza inflację. O tym samym efekcie w swoim raporcie podsumowującym pierwsze półrocze 2022 pisało Jeronimo Martins.

Choć marża spółek może minimalnie maleć, to sprzedaż rośnie, bo przy tym samym wolumenie sprzedaży wzrasta jej wartość. A to powodowane jest właśnie przez inflację. Innymi słowy – nawet kiedy klienci kupują te same, co wcześniej produkty, więcej za nie płacą.

Nestle i konkurencja podwyższają prognozy sprzedaży

Nestle, jak wiele innych firm, skorygowało po pierwszym półroczu swoje prognozy sprzedaży. Wcześniej szacowało je na poziomie około 5%, obecnie – od 7 do 8%. Bazowa marża może jednak spaść z 17,4% w 2021 roku do 17% w 2022.

Szwajcarski gigant spożywczy dołącza do takich firm jak Unilever, Danone i Reckitt Benckiser Group, które podniosły po pierwszym półroczu swoje wyniki sprzedaży – poinformował Bloomberg. Wszystko dlatego, że mimo zapowiedzi i inflacji, która dotyka mieszkańców wielu krajów, popyt na markowe towary nadal istnieje.

Podwyżki cen produktów Nestle

Nestle zapowiadało podwyżki od kwietnia i tłumaczyło wprost, że chce w ten sposób wyrównać własne koszty, bo wszystko – od benzyny, po koszty pracy – rośnie i spółka zmuszona jest na tę sytuację reagować. Także ciągłe kłopoty z łańcuchami dostaw wpływają na najwyższą od dziesięcioleci inflację, z którą boryka się cała Europa, UK, USA i wiele innych krajów.

W kwietniu Nestle zdecydowało się na największy jednorazowy wzrost cen swoich produktów od dekady – donosi Bloomberg. Ta podwyżka wyniosła globalnie 5,2%. Ogółem w pierwszym półroczu ceny towarów spółki wzrosły o 6,5%. Dyrektor generalny Mark Schneider tłumaczył wtedy, że firma wdraża podwyżki cen w „odpowiedzialny sposób”, aby pomóc jej zarządzać „znaczną i bezprecedensową inflacją kosztów”.

Ceny w Ameryce rosną bardziej niż w Europie

- Oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić konsumentów przed rosnącymi cenami, ale musimy również chronić naszą firmę – dodał.

Podwyżki cen są także zróżnicowane geograficznie. Choć szwajcarska spółka podaje dane globalne, bo działa na globalną skalę, to jednak najbardziej wzrost cen odczuli kupujący w Ameryce Północnej. Ceny tak wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 9,8%. W Europie w tym samym czasie klienci odczuli wzrost cen produktów Nestle o około 5%.

KitKat i Purina wśród najlepiej sprzedających się marek

Sektor spożywczy obecnie lepiej radzi sobie z inflacją niż inne gałęzie produkcji, bo nawet w trudnych czasach ludzie nie rezygnują z jedzenia. Co ciekawe, największą gwiazdą wśród dużej stajni marek koncernu była Purina PetCare, ponieważ konsumenci nie oszczędzają na zwierzętach, nawet jeśli sami się ograniczają. Sprzedaż kawy rosła w jednocyfrowym tempie, podczas gdy słodycze odnotowały dwucyfrowy wzrost, do czego przyczynił się popyt na produkty marki KitKat.

Przypomnijmy, że Nestle na fali krytyki zdecydowało się wycofać swoje najpopularniejsze batoniki z Rosji.