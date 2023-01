W roku 2022 rynek słodyczy odnotował zarówno wzrost wartości (o 12%), jak i wolumenu (5%). Największy wpływ na tę sytuację miały segmenty wafli (24% wzrost w ujęciu wartościowym, 19% wolumenowym) oraz batonów (odpowiednio 19% i 10%) - mówi Esin Tanik, dyrektor kategorii słodyczy, Nestlé Polska.

Rynek słodyczy utrzymał wzrost w 2022 roku - mówi Esin Tanik, dyrektorka kategorii słodyczy, Nestlé Polska/ fot. materiały prasowe

Życie w biegu generuje popyt na słodycze

Jako czynniki wpływające na wzrost Esin Tanik wskazuje powrót do konsumpcji słodyczy poza domem, „w biegu”, w trakcie przemieszczania się, a także większą liczbą konsumentów w Polsce – w tym wskutek napływu ludności z Ukrainy. Równie ważny jest fakt, że – podobnie, jak było to zauważalne w poprzednich okresach kryzysowych – słodycze to kategoria odporna, produkty te są chętnie nabywane jako przystępna przyjemność.

W 2022 roku wyraźnie widoczny był wzrost cen w kategorii słodyczy, co jest odzwierciedlone w różnicy pomiędzy wzrostem wartościowym a wolumenowym.

Należy podkreślić, że w największym stopniu do wzrostów w kategorii słodyczy przyczyniają się dyskonty. Obok dobrze znanych, silnych marek, takich jak PRINCESSA, KitKat, Lion, obserwujemy również zwiększony popyt na batony i wafle marek własnych – ze względu na ich niższe ceny - mówi Esin Tanik

Dla Nestlé rok 2022 był bardzo udany, z dwucyfrowymi wzrostami dla wszystkich kluczowych marek. Dwie innowacje marki PRINCESSA - Café Latte oraz Dark Almond - spotkały się z uznaniem konsumentów i uzyskały fantastyczne wyniki. Lion, po zmianie receptury na początku roku, odnotował rekordowy wzrost.

W 2022 marka KitKat połączyła siły z platformą Amazon Prime Video, by promować nowy serial “Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. W ramach tego partnerstwa przygotowaliśmy świetną aktywacją w punktach sprzedaży, która przełożyła się na nasze wyniki i udziały w rynku - wskazuje Dyrektor Kategorii Słodyczy Nestlé Polska

Jak może wyglądać rynek słodyczy w 2023?

Ekspertka zauważa, że rok 2022 był niezwykle trudny, biorąc pod uwagę ceny surowców i kosztów produkcji. Spodziewa się, że 2023 będzie kolejnym wymagającym pod tym względem okresem.

Prawdopodobnie w bieżącym roku - ze względu na inflację i wysokie koszty - będziemy świadkami kolejnych podwyżek cen przez większość producentów. Oznacza to, że w ujęciu wartościowym segment słodyczy powinien w dalszym ciągu rosnąć, natomiast w ujęciu ilościowym możliwe są niższe wzrosty wolumenu wobec 2022 roku - mówi dyrektor Tanik

