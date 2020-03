Nestle sygnatariuszem Europejskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Marek Moczulski wraca do spożywczej gry – rozmowa z nowym prezesem firmy Unitop

To kolejny krok w celu wypełnienia zobowiązania, że do 2025 roku firma zredukuje zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią, a wszystkie jej opakowania będą nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania.

- Europejski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych to wspaniała inicjatywa. Jesteśmy dumni, że możemy być jej częścią. Wspólnym celem wszystkich sygnatariuszy jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez usprawnienie systemów zbiórki, sortowania i recyklingu w całej Europie. Już dziś nowa plastikowa butelka Vittel jest tworzona z zużytych butelek. Chcemy mieć pewność, że w przyszłości także inne nasze opakowania będą mogły zostać całkowicie przetworzone na nowe - mówi Marco Settembri, CEO Nestlé na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną.

Europejski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, zainicjowany przez Francję i Holandię, ma na celu przyspieszenie stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla plastiku. Międzynarodowa inicjatywa zrzesza wiodących producentów i firmy, a także organizacje pozarządowe i rządy, które zobowiązują się do 2025 r. zrealizować wspólne założenia. Obejmują one:

• Zmniejszenie zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych o co najmniej 20%.

• Zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych o co najmniej 25%.

• Zwiększenie wykorzystania tworzyw sztucznych z recyklingu w opakowaniach średnio o co najmniej 30%.

Priorytetem Nestlé jest bezpieczeństwo produktów. Wszelkie materiały stosowane do pakowania żywności muszą spełniać rygorystyczne normy i nie mogą zawierać żadnych substancji szkodliwych. Żeby uzyskać tworzywa sztuczne z recyklingu dozwolone do kontaktu z żywnością, procesy recyklingu muszą być rozwijane.

Wyzwanie dla Nestlé, jak i całego sektora spożywczego stanowi fakt, że obecnie dużo tańsze jest wytwarzanie opakowań z pierwotnych tworzyw sztucznych niż z tych pochodzących z recyklingu. Chcąc temu zaradzić, Nestlé ogłosiło niedawno, że zainwestuje ponad 1,5 mld CHF w uzyskanie tworzyw sztucznych z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W ten sposób firma chce dać wyraźny sygnał przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem, że warto skupić się na produkcji takich materiałów oraz pomóc w stworzeniu nowego rynku.