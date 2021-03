Nestle w Polsce stosuje wyłącznie jaja z chowu bezklatkowego

Nestlé wspólnie z fundacją Compassion in World Farming oraz wiodącymi firmami spożywczymi wezwało decydentów Unii Europejskiej do rezygnacji ze stosowania klatek w hodowli zwierząt, poczynając od kur niosek.

Apelujący podkreślają, że systemy bezklatkowe zapewniają zwierzętom znacznie lepszą jakość życia, i zauważają, że dokonano znacznego postępu w przechodzeniu na tego typu rozwiązania.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Jesteśmy dumni, że w naszych produktach spożywczych w Europie wykorzystujemy jaja pochodzące wyłącznie z chowu bezklatkowego. W pełni popieramy apel Compassion in World Farming o zaprzestanie stosowania klatek w hodowli kur niosek – mówi Magdi Batato, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Nestlé.

Inspiracją do wspólnego apelu stała się europejska inicjatywa obywatelska „End the Cage Age”, wzywająca do zniesienia hodowli klatkowych w całej Europie. W 2018 roku wsparło ją ponad 170 europejskich organizacji pozarządowych – zebrano wówczas 1,4 miliona zweryfikowanych podpisów. Była to pierwsza udana europejska akcja obywatelska na rzecz poprawy warunków zwierząt hodowlanych.

W Europie Nestlé wykorzystuje około 4500 ton jaj rocznie w produktach swoich marek spożywczych, w tym majonezach Winiary i Thomy oraz w niektórych produktach wegetariańskich z portfolio Garden Gourmet.

Globalny cel firmy obejmuje korzystanie do 2025 roku jaj pochodzących wyłącznie z chowu bezklatkowego we wszystkich produktach spożywczych na świecie, a także dalsze dążenie do poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Magdi Batato z Nestlé dodaje, że firma jest gotowa do dalszego wspierania branży we wprowadzaniu zmian.

-Wraz z organizacjami społecznymi, hodowcami i klientami będziemy nadal poprawiać dobrostan zwierząt hodowlanych, wspierając postęp w tym obszarze i współtworząc najwyższe standardy pozyskiwania surowców do produkcji spożywczej w całym naszym łańcuchu dostaw - mówi.

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia z portfolio blisko 1600 produktów i prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od 1993 roku. Firma zatrudnia aktualnie 5500 pracowników w 8 lokalizacjach.