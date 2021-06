Wegański KitKat wkrótce będzie dostępny w Polsce

Wegańska wersja batona KitKat wchodzi równolegle na sześć rynków. Obok Polski, Nestle wprowadzi nowość do sklepów w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Portugalii i Wielkiej Brytanii. Wkrótce dołączą do nich kolejne kraje, w tym Australia i Brazylia.

Wegański trend w kategorii słodyczy

- Bardzo cieszymy się, że Polska jako jeden z pierwszych rynków wprowadzi do sprzedaży ten tak wyczekiwany, wegański wariant batonika KitKat. Już od czerwca będzie on dostępny w sklepach sieci Żabka – mówi Anna Mitura, Dyrektor Dywizji Słodyczy Nestlé w Polsce.

– To odpowiedź na bardzo istotny trend, który obserwujemy również w kategorii słodyczy. Coraz więcej konsumentów włącza do diety produkty roślinne. Dzięki naszej nowości, będą mogli cieszyć się kultowym smakiem KitKat, teraz także w wersji na bazie roślin - dodaje.

Nowy KitKat V to połączenie chrupiącego wafelka i delikatnej czekolady, tak dobrze znane z klasycznego wariantu batonika.

Wegański wariant batona KitKat

Nowa, roślinna receptura powstała w centrum badań i rozwoju słodyczy Nestlé w Yorku w Wielkiej Brytanii. Łącząc doświadczenie z obszaru produkcji słodyczy i innowacji Nestlé w zakresie żywności roślinnej, udało się uzyskać produkt, który doskonale odzwierciedla oryginalny smak KitKat, a przede wszystkim oferuje wyśmienitą czekoladę o delikatnej, aksamitnej konsystencji.

– Odtworzenie kultowego smaku KitKat tylko przy użyciu składników roślinnych było dużym wyzwaniem. Bardzo zależało nam, aby właściwie wyważyć proporcje między roślinnym mlekiem i kakao. Efekt naszych prac to nowa, wegańska czekolada, z której jesteśmy bardzo dumni. Mam nadzieję, że docenią ją także fani naszych słodyczy - podkreśla Louise Barrett, szefowa Technologicznego Centrum Produkcji Słodyczy Nestlé w Yorku.

KitKat V jest certyfikowany jako produkt wegański. Do jego produkcji wykorzystywane jest wyłącznie kakao pozyskiwane w sposób zrównoważony. Standardy w tym obszarze zdefiniowane są w ramach programu Nestlé Cocoa Plan oraz wytycznych organizacji Rainforest Alliance. Mleko, stosowane w wariancie klasycznym, zastąpiono tutaj roślinnym napojem na bazie ryżu, uzyskując świetną konsystencję i smak.

– KitKat to marka, która nieustannie zaskakuje nowymi smakami i składnikami. Jedną z najczęstszych próśb, z którą zwracano się do nas w mediach społecznościowych, było stworzenie wegańskiego wariantu batona KitKat – cieszymy się, że mogliśmy spełnić to życzenie. To propozycja dla każdego, kto chce wprowadzić więcej produktów roślinnych do swojej diety – mówi Alexander von Maillot, globalny szef Dywizji Słodyczy i Lodów w Nestlé.

Żywność wegańska Nestle

Globalne badania wykazały, że ludzie są zainteresowani żywnością pochodzenia roślinnego w różnych kategoriach produktowych. Nestlé pomaga im w stosowaniu diety opartej w większym stopniu na produktach roślinnych, oferując różnorodne opcje w swoim szerokim asortymencie żywności i napojów.

Na świecie firma oferuje roślinne alternatywy nabiału na bazie ryżu, owsa, soi, kokosa, grochu i migdałów dostępne w różnych kategoriach. Wśród nich są m.in. lody bezmleczne, roślinne śmietanki do kawy, napoje na bazie ryżu, owsa i grochu, kawy, wegańskie alternatywy mleka skondensowanego, jak również sery bezmleczne, wykorzystywane w burgerach roślinnych. W Polsce w tym roku do sprzedaży weszły roślinne warianty kawy flat white w kapsułkach, które powstają na bazie napoju kokosowego i owsianego.

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia z portfolio blisko 1600 produktów i prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od 1993 roku. Firma zatrudnia aktualnie 5500 pracowników w 8 lokalizacjach.