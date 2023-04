Wedel zauważył, że popyt na czekoladę spada w miesiącach letnich. Chce zrównoważyć to mocnym wejściem na rynek lodów, co ma pozwolić na zmniejszenie sezonowości biznesu.

Wedel chce być w pierwszej piątce na rynku lodów /fot. PTWP

Wedel o rynku lodów

Jak wynika z danych Wedla, lody to jedna z dwóch najdynamiczniej rozwijających się kategorii słodyczy - tylko w 2022 roku urosła o ponad 10 proc., podnosząc swoją łączną wartość do poziomu 3,65 miliarda złotych. Branża lodowa, nie tylko nie „topnieje” w obliczu rosnącej konkurencji i wyzwań rynkowych, ale aktywnie się rozwija i choć jest jedną z najmłodszych kategorii słodyczy, może stanowić dla innych bogatą inspirację w zakresie innowacji.

Na 1000 respondentów w Polsce znalazły się jedynie 4 osoby, które deklarują, że nie jedzą lodów. Aż 99,6 proc. Polaków potwierdza, że je lody, więc można uogólnić, że wszyscy jedzą lody.

mat. Lotte Wedel

Wedel: Lody to całoroczny produkt

Lody, jeszcze kilka lat temu uchodzące za stricte letnią przekąskę, dziś zyskują na znaczeniu jako całoroczny przysmak. Bogactwo i zróżnicowanie oferty dodatkowo sprzyjają częstszemu sięganiu po lody wymiennie z innymi słodkościami. Producenci wypełniają rynek całą gamą produktów zróżnicowanych pod względem półki cenowej i preferencji smakowych. Coraz częściej łączą lody i inne popularne słodycze oraz tworzą na ich bazie nieoczywiste koncepty, gwarantując wielowymiarową przyjemność smaku, za którą konsumenci są gotowi zapłacić adekwatnie więcej.

– Obserwacje rynkowe wskazują, że największy wzrost zapewnia kategorii segment lodów premium i superpremium – odpowiadają one za ponad 60% jego rozwoju. Zjawisko to pokazuje, że niezależnie od pełnej wyzwań sytuacji ekonomicznej i deklaracji nt. ograniczania wydatków na dobra codziennego użytku, Polacy nie rezygnują ze słodyczy, bo znajdują w nich chwilę przyjemności. Jednocześnie uzasadnienie dla rosnącej popularności lodów premium w obliczu presji kosztowej wyjaśnia też fakt, że zakup ten, choć jednostkowo droższy, nadal stanowi tańszą alternatywę dla wyjścia do kawiarni czy cukierni – mówi Katarzyna Kowalczyk, Marketing Managerka w firmie Wedel.

Wraz ze wzrostem całorocznej popularności lodów, coraz więcej zwolenników zyskiwały na przełomie lat formaty familijne, którymi łatwo można się podzielić. Mimo to, formaty impulsowe nigdy nie straciły swojej wiodącej pozycji, a w 2022 roku ich udział w całym rynku wyniósł aż 56 proc., wobec 35 proc. udziału lodów familijnych i 8 proc. multipacków. Lody impulsowe to jedyny format, który rośnie dwucyfrowo rok do roku – ich wynik za 2022 rok poprawił się o blisko 12 proc. względem 2021.

mat. Lotte Wedel

– Swoją popularność kategoria lodów impulsowych zawdzięcza między innymi wygodnej formie konsumpcji, jak również największej liczbie pojawiających się w niej innowacji. Dane rynkowe potwierdzają, że nowości odpowiedzialne są za aż 8 proc. sprzedaży, co w parze z ich osadzeniem w kategorii impulsów, czyni te kategorię w pełni pretendującą do bycia liderem całego sektora lodowego – dodaje Katarzyna Kowalczyk.

Czy Wedel sam produkuje swoje lody?

Wedel sam opracowuje receptury swoich lodów, sam produkuje czekoladę, którą są oblane, ale produkcję lodów zleca podwykonawcom.

- Nie wykluczamy w przyszłości samodzielnego wytwarzania lodów, ale na ten moment jest jeszcze na to za wcześnie. Marka OH musi się jeszcze rozwinąć, abyśmy mogli poczynić niezbędne inwestycje. Na ten moment mamy 12 pozycji produktowych, gdyż nie ma możliwości wprowadzenia zbyt szerokiej oferty z powodów logistycznych - lodówki w sklepach mają swoją pojemność, a rynek jest dojrzały. Ciągle szukamy swojej niszy i stawiamy na impulsowe lody premium - wyjaśnia Katarzyna Kowalczyk

mat. Lotte Wedel

Firma zakłada duży wzrost i liczy na umocnienie się marki OH. W tej chwili Wedel ma 1 proc. udziału w całym rynku lodów, ale celem firmy jest znaleźć się w pierwszej piątce. Największy gracz ma 25 proc. udział w rynku.

Jakie trendy na rynku lodów dostrzega Wedel w 2023 roku

Wśród trendów dominujących na rynku lodów impulsowych, Wedel wymienia premiumizacje, inspiracje botaniczne i alkoholowe oraz licencje.

Czym jest premiumizacja na rynku lodów?

Obecny od kilku lat trend, jest wyraźny także w sezonie 2023. Symbolizuje go bogactwo najwyższej jakości składników oraz odważne, multisensoryczne kompozycje. Firma Wedel odpowiada na niego m.in. wprowadzeniem sorbetów w ramach linii Wedel OH! Wyróżniającym je elementem jest kompozycja oparta na soczystej i kremowej pulpie owocowej zamiast powszechnie stosowanej na rynku wody.

Inspiracje botaniczne

Popularne wykorzystywanie kwiatów w gastronomii poszerza kręgi i od teraz dostępne jest również w lodach. Na polskim rynku lody inspirowane kwiatami znajdują się wyłącznie w portfolio marki Wedel OH! – kwiat wiśni z sorbetem wiśniowym oraz kwiat lawendy z sorbetem cytrynowym.

Inspiracje popularnym alkoholami

Bogate inspiracje ze świata koktajli wkroczyły do branży lodowej. Na bazie tego trendu linia Wedel OH! poszerzyła się o smaki – Spritz i Pina Colada - powstałe kompozycje opierają się na smakach przywołanych koktajli, ale w składzie nie zawierają alkoholu.

Licencje

Lody jako jedna z najpopularniejszych kategorii słodyczy doskonale „pracują” w kooperacji z innymi markami. Przykładem takiego działania są licencje, które dodatkowo zwiększają zainteresowanie produktem za sprawą wsparcia wizerunkiem np. popularnej postaci z filmu czy bajki. Przykładem takiej kooperacji m.in. w obszarze lodów jest seria produktów marki E. Wedel z wykorzystaniem licencji popularnych Minionków studia Illumination. W efekcie współpracy powstały lody w kształcie Minionka o smaku waniliowym, bananowym i pianki marshmallow.

mat. Lotte Wedel

Potencjał rynku lodów

Katarzyna Kowalczyk podkreśla, że bogactwo i zróżnicowanie trendów lodowych na sezon 2023 pokazuje jak bardzo innowacyjnym obszarem jest sektor lodowy. To również potwierdzenie dla potencjału jaki ten posiada i wobec którego producenci prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnej i co roku urozmaicanej oferty produktowej. Najlepiej perspektywy wzrostu kategorii oddają dane liczbowe, z których wynika, że aktualnie w Polsce roczne spożycie lodów na mieszkańca wynosi 5,7 litra. Estymowane są dalsze wzrosty – w ciągu zaledwie 3 lat (do 2025 roku) aż o 1litr – do 6,7 na osobę.

mat. Lotte Wedel

