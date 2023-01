Croissant wheel, Paris Brest i kosmiczne eklery "Galaxy Eclairs" - to najnowsze hity cukiernictwa i mediów społecznościowych. Czy zdetronizują pączki i faworki nieodzowne w karnawale?

Ciastka, które są hitem karnawału; fot. unsplash.com

Croissant wheel - ciastko, które stało się viralem

Ciastko, które szturmem podbija Nowy Jork to nic innego jak croissant w kształcie koła wypełniony nadzieniem. W 2022 roku ciastko to było tak popularne, że pod cukiernią Lafayette Grand Café & Bakery, gdzie je po raz pierwszy wprowadzono, do dziś dzień ustawiają się ogromne kolejki. To wpłynęło również na fakt, że crox wheel stały się internetowym viralem, który opakował Instagram i TikTok.

W Polsce croissant wheel pojawił się już w warszawskiej cukierni Ciastko z Dziurką. Są dwa smaki - malina z pistacją i masło orzechowe z porzeczką. Koszt to 35 zł za sztukę.

Galaktyczne eklery z Ukrainy

Muse Confectionary to ukraińska cukiernia eksperymentalna z Kijowa, która zapoczątkowała trend galaxy eclairs. Fenomen tych ciastek polega na ich bajecznie-kosmicznej polewie, dzięki której wyglądają jak kawałek kosmosu.

Cukiernia podbija świat swoimi eklerkami. Sprzedaje je w pięciu wariantach: klasycznym waniliowym, pistacjowym, malinowym, słonym karmelu i czekoladowym. Galaktyczna glazura jest wykonana z połączenia cukru i barwników spożywczych. Ten nieziemski wygląd właśnie sprawia, że podbija social media.

Paris Brest

Paris Brest to francuski deser, który powstał w 1891 r. z okazji wyścigu kolarskiego na trasie Paryż-Brest-Paryż. Swoim kształtem miał przypominać koło roweru, a wysoka kaloryczność miała zrekompensować utratę energii po jeździe na rowerze.

Okrągły spód deseru wykonany jest z ciasta parzonego (czyli takiego jak na ptysie czy eklerki), a nadziewa się go kremem z praliną orzechową. Całość jest udekorowana karmelizowanymi orzechami laskowymi.

W Polsce ciastko Paris Brest jest hitem sieci cukierni Deseo. Właśnie powraca do oferty!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl