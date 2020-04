Nielsen: Konsumenci szukają normalności w czasie obostrzeń, wracają do alkoholi i art. przyjemnościowych (wideo)

Emilewicz: Do końca tygodnia prace nad kolejną tarczą antykryzysową

- Na przestrzeni ostatniego miesiąca otoczenie rynkowe zmieniło się diametralnie i widać to było doskonale w pierwszych dwóch tygodniach marca – bardzo gwałtowne wzrosty sprzedaży kategorii FMCG, to były zakupy na zapas, zapobiegawcze. Koszyk artykułów spożywczych notował dwucyfrowe wzrosty, nawet 57 proc. osiągając poziomy jak przed świętami Bożego Narodzenia, czyli najwyższe w roku. Większość kategorii notowała potężne wzrosty, zupełnie niespotykane o tej porze roku, były to ewidentnie zakupy za zapas – mówi serwisowi portalspzowyczy.pl Marcin Cyganiak, Commercial Director Nielsen.

- Od kolejnego tygodnia – od 16 marca - weszliśmy w następną fazę. Restrykcje dla konsumentów są coraz głębsze, coraz silniejsza jest izolacja i coraz rzadsze są wyprawy do sklepów, a Polacy zaczynają konsumować zapasy, które robili z tygodniach poprzednich. W tygodniu 12. tym obserwujemy już spadek koszyka produktów o ok. 7,5 proc. – dodaje.

- Jesteśmy obecnie na etapie tzw. restrict living, czyli życia z restrykcjami i obostrzeniami. Częstotliwość zakupów mocno spadła – deklaruje to 50 proc. badanych konsumentów, a z kolei 60 proc. deklaruje wzrost wielkości swojego koszyka zakupowego. Zmienił się model zakupów – zakupy stają się rzadsze, ale jednocześnie większe – mówi też Marcin Cyganiak.

I dodaje, że w tej początkowej fazie tzw. przygotowawczej, czyli robienia zakupów na zapas, wzrosty sprzedaży zanotowały niemal wszystkie kategorie FMCG, a w szczególności związane z higieną i żywność niepsująca się jak np. mąka, cukier, makarony, ryż, ale też żywność świeża. W tygodniu od 16 marca widać zmianę w strukturze zakupów – nadal rosną kategorie świeże, higieniczne czy niepsujące się, ale sprzedaż pozostałych kategorii zaczyna spadać np. artykuły przemysłowe, czy chemiczno-kosmetyczne.

Zaznacza jednak, że widać już pewien objaw powrotu do normalności, czyli np. wzrostów kategorii alkoholi. – Zarówno alkohole mocne jak i piwo radzą sobie dobrze, a wraz z coraz cieplejszą pogodą piwo będzie radziło sobie coraz lepiej – mówi Marcin Cyganiak.

I wskazuje też, że np. słodycze i kategorie przyjemnościowe w fazie zakupów na zapas radziły sobie gorzej od kategorii tzw. pierwszej potrzeby, ale w fazie życia z obostrzeniami słodycze zaczynają sobie radzić lepiej. Gorzej radzą sobie jednak np. kategorie impulsowe, ale tu może pomóc przeniesienie wzorców sprzedaży z rynków zachodnich. Polacy wrócą też na pewno do lodów, gdy przyjdzie sezon, jednak lodom impulsowym może być ciężko, a lody w wersjach familijnych mogą poradzić sobie bardzo dobrze. Przykładem może być rynek włoski, gdzie konsumenci starają się znaleźć sobie jakiś łącznik z normalnością i codziennym życiem w dramatycznej obecnie sytuacji w tamtym kraju.