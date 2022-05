Niespotykany wynik: w ubiegłym roku segment lodów dziecięcych wzrósł aż o 90 proc.

Unilever zaprezentował nowe portfolio lodów dla dzieci marki Algida. We współpracy z marką Disney powstała seria lodów inspirowanych postaciami m.in. ze Star Wars czy Avengers (Marvel). Wszystkie produkty zostały opracowane zgodnie z wewnętrznymi standardami żywienia w oparciu o wytyczne WHO.

Data: 16-05-2022, 16:15

Nowe lody Algida z postaciami z filmów Disneya

Lody dziecięce są najszybciej rosnącym segmentem lodów wśród marek Unilever. W 2021 roku segment ten wzrósł aż o 90% pod względem wartości i o 70% pod względem wolumenu sprzedaży. Mając to na uwadze, firma konsekwentnie rozwija tę kategorię produktów.

Daria Ładocha ambasadorką kampanii

Odpowiedzialność towarzyszy marce Algida na każdym etapie w procesie produkcji i sprzedaży lodów dziecięcych takich jak marka X-Pop, lody Twister z nowością Twister Phoenix, a także innowacji Algida z licencją Disney. Wszystkie lody z portfolio lodów dziecięcych powstają zgodnie ze standardami żywienia Unilever przygotowanymi w oparciu o wytyczne WHO. W praktyce oznacza to, że każdy produkt zawiera mniej niż 110 kalorii i 12 gramów cukru oraz poniżej 3 gramów tłuszczów nasyconych na porcję. Lody nie mają sztucznych barwników.

Do produkcji wykorzystywane są substancje barwiące pochodzenia naturalnego, aromaty i soki owocowe. Na wszystkich lodach dla dzieci i materiałach POS Algidy umieszczone jest logo RMFK (responsibly made for kids), by ułatwić rodzicom i opiekunom ich identyfikację. Algida nie tworzy też ani nie kieruje komunikatów do dzieci poniżej 16. roku życia – ani w mediach tradycyjnych ani w cyfrowych. Ambasadorką kampanii została Daria Ładocha, coach żywieniowy, dziennikarka, a prywatnie mama.

Kultowe postacie Disneya na lodach Algida

W 2022 r. Algida ma rozbudowaną ofertę nowości w portfolio dziecięcym z kultowymi postaciami Disneya – zarówno w lodach impulsowych, jak i multipackach, a także po raz pierwszy w segmencie familijnym.

