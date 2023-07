Sieć Candy Cat oprócz swoich sklepów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu, otworzyła też sklep w Łodzi. Sprawdź, w której galerii handlowej można kupić żelki pająki, bezy przypominające banany, słodkie toffie czy gotowe paczki ze słodyczami.

W której galerii handlowej w Łodzi otworzył się sklep Candy Cat?; fot. materiały prasowe

Sieć Candy Cat, oprócz swoich sklepów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu, otworzyła też sklep w Łodzi.

Łódzki sklep europejskiej sieci Candy Cat znajduje się w galerii handlowej Manufaktura, w lokalu narożnym na 1. piętrze, w części skupiającej marki spożywcze.

Jakie słodycze można kupić w sklepie Candy Cat?

Na klientów czeka bogaty wybór najwyższej jakości słodyczy z Azji, Ameryki Południowej czy Europy, m.in. żelki w różnych smakach, wariacjach i kształtach np. takie przypominające jajka lub pająki. Ciekawą propozycją są także żelki "spicy", dla tych którzy szukają dodatkowych wrażeń. W ofercie znajdują się także różne smaki toffie, karmelków, bez, gum, orzechów, draży czy pianek. Dla fanów nietypowych smaków sklep oferuje lukrecję prosto z Holandii oraz Hiszpanii.

Sklep w Manufakturze jest już 10. placówką Candy Cat w Polsce

Znakiem charakterystycznym łódzkiego punktu są nawiązania do świata piratów. Słodycze, niczym skarby ze statku, niemalże wysypują się ze stylowych drewnianych beczek i można nabierać je samodzielnie do papierowych torebek. By uniknąć nieco mrocznego klimatu, dla przełamania konwencji pirackiej – na ścianach i w dodatkach zastosowano pastelowe kolory.

- Otwarcie Candy Cat to kolejny krok na drodze do poszerzania oferty Manufaktury. Cieszymy się, że kolejna europejska marka, planując ekspansję uwzględniła, że w Łodzi to właśnie w Manufakturze będzie rozwijać swój biznes najprężniej. Już teraz widzimy bardzo duże zainteresowanie salonem Candy Cat. To miejsce, które z pewnością szybko stanie się punktem obowiązkowym do odwiedzenia, np. podczas zakupów z dzieckiem. Wierzymy, że Candy Cat to kolejny powód, żeby odwiedzić Manufakturę - powiedziała Monika Langner, rzecznik prasowy Manufaktury.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl