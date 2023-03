Rada nadzorcza spółki Wawel zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 10 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka chciała pierwotnie wypłacić 25 zł dywidendy na akcję.

Spółka informowała 23 marca, że chce wypłacić 25 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel 32,3 mln zł z zysku za 2022 rok. W ubiegłym roku Wawel miał 37 mln zł zysku netto.

Wawel podał w środowym komunikacie, że rada nadzorcza spółki zamierza przedstawić akcjonariuszom propozycję, by na dywidendę przeznaczono 12,9 mln zł, co daje 10 zł na akcję. Pozostała kwota, czyli 24 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.



W komunikacie podano także, że proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 lipca 2023 r., a dniem wypłaty dywidendy 27 lipca.





