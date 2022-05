North Coast poszerza portfolio o desery The Lab Milano

North Coast, dystrybutor włoskich produktów spożywczych premium, wprowadza do swojej oferty desery The Lab Milano. W pierwszej kolejności będą one dostępne w sklepach sieci Auchan.

Autor: oprac. JS

Data: 06-05-2022, 13:26

North Coast wprowadza do swojej oferty desery The Lab Milano. / fot. materiały prasowe

North Coast, który od ponad 30 lat popularyzuje w Polsce kuchnię włoską, proponuje swoim klientom nowość – produkty renomowanej marki The Lab Milano. To linia deserów opartych na oryginalnych, tradycyjnych recepturach, które przez wieki powstawały we włoskich domach.

Desery produkowane są z wysokiej jakości surowców, nie zawierają emulgatorów, czy sztucznych barwników i charakteryzują się niższą zawartością cukru i tłuszczu. Oferowane są w przyjaznych dla środowiska szklanych opakowaniach.

Desery dostępne są w 4 smakach: Amaretto z karmelem (mus z ricotty z polewą karmelową i amaretto), Mango (deser na bazie serka ricotta z biszkoptem i polewą z mango oraz ananasa), Owoce leśne z czekoladą (deser z kremu z serka ricotta z czekoladą, owocami leśnymi i pokruszonymi herbatnikami), Fondente (deser z serka ricotta z polewą z gorzkiej czekolady, przełożony pokruszonymi herbatnikami).

Wszystkie 4 smaki już dostępne są w sklepach sieci Auchan.