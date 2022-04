Nowa cukiernia w Blue City

W Blue City otworzyła się nowa cukiernia, w której można kupić słodkie przysmaki, ciasta, ciasteczka i torty bez cukru i mąki.

„Nie jestem z cukru” znajduje się w CH Blue City, na poziomie -1, przy Pizza Hut. Cukiernia jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 20:00; fot. mat pras.

Cukiernia "Nie jestem z cukru" w Blue City

„Nie jestem z cukru” oferuje batony, babeczki, beziki, ciasta, tarty, torty, słoiczki z deserami i wiele innych słodkości. Cukier jest zastępowany bananami, daktylami i erytrolem, maltitolem, inuliną i syropem z agawy. Jest też wiele propozycji dla wegan, czyli ciast bez masła, sera, jaj, mleka i miodu. Cukiernia sprzedaje także własny chleb bezglutenowy, kanapki i zdrowe, także słone przekąski.

- Pomysł na tego rodzaju wypieki i słodkości przyszedł mi do głowy po jednej z nieudanych wizyt w miejscu, gdzie serwuje się ciasta nie zawierające cukru, glutenu i nabiału. Wyglądały wspaniale, ale to jedyne co mogę dobrego o nich powiedzieć. Sama jestem osobą, która odżywia się zdrowo, dokładnie sprawdzam składniki danego produktu po prostu zwracam uwagę na to co spożywam, ze względu na dbałość o zdrowie, jak i wiele nietolerancji pokarmowych. Zdecydowanie nie toleruję również niskiej jakości produktów – mówi Agnieszka Wojciechowska, pomysłodawczyni i szefowa cukierni.

W zespole „Nie jestem z cukru” oprócz Agnieszki pracuje Magda, która jest dietetyczką, Michał miłośnik gotowania, dbający nie tylko o smak, ale i wygląd ciast, Monika uwielbiająca eksperymenty kulinarnie oraz Yulia, pasjonatka cukiernictwa.

- Chciałabym, aby to miejsce było dla wszystkich, którzy cenią sobie zdrowie, dbają o to, jakie „paliwo” dostarczają organizmowi, unikają zbędnych kalorii, mają nietolerancje pokarmowe, lubią wegańską kuchnię, a może też dla tych, którzy są ciekawi, jak smakują takie słodkości. Mam nadzieję, że Warszawa pokocha nasze ciasta – dodaje Agnieszka Wojciechowska.

Ciastkarnia przygotuje torty na zamówienie.