W branży słodyczy reklamowych mówimy dziś o trzech wiodących trendach - ekopodejście, jakość oraz profesjonalizm – mówi Anna Garmada, CEO firmy Slodkie. - Rynek zdobywa czekolada WholeFruit, która wpisuje się w ekopodejście - dodaje.

Główne trendy na rynku słodyczy reklamowych /fot. Shutterstock

Ekologia jest ważna

Pierwszy z nich to dbałość o ekopodejście i czyste etykiety. Dzisiejszy klient czyta składy i naprawdę niewiele umknie jego uwadze. Im czystsza etykieta i transparentna komunikacja w tym zakresie, tym większe zainteresowanie produktem.

Klienci patrzą także dziś na całą otoczkę firmy i podejście do środowiska. Jest to w gruncie rzeczy bardzo dobre, ponieważ producenci, chcąc nie chcąc, zaczynają przykładać do tego większą wagę niż jeszcze kilka lat temu - uważa Anna Garmada

Polacy są wyczuleni na punkcie jakości

Drugi trend to oczywiście jakość. Z listopadowego raportu Zachowania zakupowe Polaków, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wynika, że konsumenci – mimo inflacji – nadal są zainteresowani wysoką jakością produktów.

Z badań dowiadujemy się również, że konsumenci większą wagę niż wcześniej przywiązują do wyglądu opakowania oraz umieszczonych na nim znaków jakości. W Slodkie uważamy, że dzisiaj nie ma miejsca na kompromis w tym zakresie - mówi CEO firmy Slodkie.

Profesjonalizm i szybkość realizacji

Trzeci aspekt, który nie sposób pominąć, to szybkość realizacji i profesjonalizm na każdym etapie. Do dobrego przyzwyczajamy się bardzo szybko, dlatego dziś nie lubimy długo czekać na zalogowanie się do banku czy stać w niekończącej się kolejce bez opcji kas samoobsługowych.

Tego samego oczekują klienci zamawiający nasze słodkości. Już od momentu ofertowania, projektowania, aż po wysyłkę oczekują eksperckiego podejścia i najkrótszego czasu realizacji. Producent, by wciąż był atrakcyjny dla zamawiającego, musi odpowiadać na te oczekiwania - mówi Anna Garmada

Lista trendów jest oczywiście znacznie dłuższa, a wśród nich element, który jest must have w szybko zmieniającym się świecie. Anna GarmadMam podkreśla znaczenie innowacji i kreatywności, które pozwalają ciągle zaskakiwać klientów.

Nowości w obszarze czekolady

Warto wskazać, jakie nowości w zakresie czekolady pojawiają się na rynku.

W naszym ostatnim katalogu sporo miejsca poświęciliśmy czekoladzie WholeFruit, która doskonale wpisuje się w ekopodejście, o którym wspominałam. Co wyróżnia WholeFruit? Jak już można domyślić się po samej nazwie, jest ona wyprodukowana całkowicie z czystego owocu kakaowca, czemu zawdzięcza swój wyjątkowy smak i aromat. Nie posiada w składzie wanilii, lecytyny czy rafinowanego cukru, dlatego to najzdrowsza i najbardziej ekologiczna czekolada, jaką można sobie wyobrazić! Wprowadzając ją na rynek kilka tygodni temu, świętowaliśmy jednocześnie jej debiut na europejskim rynku reklamowym - mówi Anna Garmada

Nie tylko czekolada

Zapytana jakie słodycze dominują wśród słodyczy reklamowych, powiedziała, że to przede wszystkim od okazji i rynku.

U nas niezmiennie od lat króluje czekolada i choć mamy już dziewięć różnych kuwertur, wciąż najchętniej wybieraną jest znana i kochana przez wszystkich mleczna. Klienci wybierają różne formy, zarówno malutkie, 5-gramowe czekoladki, jak i duże, w pełni personalizowane, czekoladowe kształty (CHOCO4MAT). Ich wybór jest podyktowany tym, gdzie i w jaki sposób te słodycze będą dystrybuowane. Jako słodycz do biura, dobrze sprawdzają się małe czekoladki, jako upominki dla partnerów czy pracowników, znacznie częściej wybierane są zestawy czekoladek. Warto dodać, że od kilku lat intensywnie rośnie również zainteresowanie naszym asortymentem pralinek oraz bakalii w czekoladzie - wymienia prezes Slodkie

Drugą kategorią produktów, cieszącą się szczególną popularnością, są produkty karmelowe, czyli karmelki w różnorodnych kształtach i wielkościach oraz lizaki. Od kilku lat widać jednak, że dzisiejszy klient coraz częściej poszukuje w tej kategorii różnych innowacji. Stąd w ofercie znajdziemy m.in. karmelki z dodatkiem płatków kwiatów: róży, lawendy i czarnego bzu.

Podsumowując, choć nasz asortyment jest duży, bo są w nim również zdrowe przekąski, kawa i herbata, pastylki czy gumy do żucia, to jednak czekolada kradnie serca większości naszych klientów - dodaje.

