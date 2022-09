Wystartowała druga część kampanii Antybatona Łowicz. Oprócz odświeżenia spotu, marka postawiła na wejście w świat gamingu i współpracę z topowym polskim streamerem gamingowym.

Nowa kampania Antybatonów Łowicz /fot. mat.pras

Skrócona wersja spotu wykorzystuje nową muzykę, która po raz kolejny nawiązuje do czołówek filmów o superbohaterach. Dynamiczny obraz przedstawia sytuacje, kiedy Antybaton Łowicz “ratuje z opresji” i pomaga zwalczyć lekki głód lub ochotę na coś słodkiego. Trzymając się motywu superbohaterów, marka stworzyła specjalne wideo w stylistyce starych gier zręcznościowych. W roli Antybatona występuje jeden z czołowych polskich gamerów - Piotr „Izak” Skowyrski.

Samo wideo z Izakiem to nie wszystko, bo Łowicz przygotował dla konsumentów dodatkową formę zabawy i rywalizacji. W filmie umieszczonym na YouTubie gracze mogą za pomocą klawiszy numerycznych od 1 do 8 wywoływać kombinacje uderzeń. Każda z kombinacji reprezentuje inne składniki Antybatona. Materiał będzie wspierany przez kod QR umieszczony w spocie TV, który po zeskanowaniu przeniesie użytkownika do gry. Dodatkowe 6’ i 15’ sekundowe formaty reklamowe będą widoczne na platformach: YouTube, Tik Tok, Instagram i Facebook.

Za koncepcję kampanii odpowiada Feeders agency, za produkcję grywalnego materiału wideo na YouTube - Letemknow Sequence. Spot telewizyjny współtworzył dział produkcji Maspex. Media zakupił Starcom.

