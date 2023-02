Czas z rodziną i znajomymi przeniesiony w zupełnie nowy, wyższy wymiar. To główny motyw nowej kampanii marki Ptasie Mleczko®, lidera w kategorii pralin, będący osią szeroko zasięgowych działań marketingowych pod hasłem „Wspólne chwile dwa pięterka wyżej”. Ptasie Mleczko® Waniliowe, flagowy produkt marki, pojawi się w reklamie telewizyjnej, działaniach digital i PR.

Tegoroczna kampania marki Ptasie Mleczko „Wspólne chwile dwa pięterka wyżej”, to opowieść o emocjach i relacjach międzyludzkich. W nowej komunikacji marka przedstawia, że wystarczy otworzyć Ptasie Mleczko, żeby dobre chwile z bliskimi stały się jeszcze lepsze. Wyróżniającym elementem spotu jest muzyka. Utwór „Cheek to Cheek”, obecnie już kojarzony przez konsumentów z marką Ptasie Mleczko, został użyty po raz pierwszy w reklamie marki już 10 lat temu. Aktualnie został on unowocześniony. W rytm piosenki tańczy utalentowana polska baletnica - Hanna Jankowska-Sech, którą podziwiać można na największych scenach w Polsce.

Mamy świadomość, jak ważna dla polskich konsumentów jest marka Ptasie Mleczko®. W nowej kampanii pokazujemy, że nie potrzeba wyłącznie specjalnych okazji, aby celebrować czas z bliskimi, możemy te momenty tworzyć na co dzień. Dlatego w kampanii prezentujemy, że będąc razem z bliskimi wystarczy otworzyć pudełko pianek Ptasie Mleczko, a nasze wspólne chwile uniosą się „dwa pięterka wyżej”. Magdalena Cichocka-Fronc, starsza kierowniczka marki Ptasie Mleczko

Kampania marki Ptasie Mleczko® „Wspólne chwile dwa pięterka wyżej” dostępna jest w telewizji, na kanałach VOD oraz w social mediach.

Agencje należące do Publicis Groupe Polska odpowiedzialne są za: koncept i kreację kampanii – Saatchi & Saatchi, planowanie i zakup mediów – agencja mediowa Zenith. Działania digitalowe prowadzi agencja GoldenSubmarine, a komunikację Public Relations – Walk PR. Spot został wyprodukowany przez studio Lemon Film w reżyserii Marcina Dubińca.

