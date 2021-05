Nowa oferta Grycan – Lody od pokoleń z udziałem truskawek

Truskawki to motyw przewodni nowej oferty Grycan – Lody od pokoleń. W portfolio marki znajdziemy teraz cały wachlarz truskawkowych smaków: lody tradycyjne, sorbet z truskawek, lody wegańskie, a także nowe desery i koktajle w menu lodziarnio-kawiarni. Ofertę truskawkową wspiera kampania w mediach tradycyjnych, outdorze i online.

Obecnie w ofercie marki Grycan – lody od pokoleń znajduje się pełen wachlarz truskawkowych smaków: tradycyjne truskawkowe lody na bazie śmietanki kremówki, orzeźwiający sorbet z truskawek oraz tegoroczna nowość – kremowe, wegańskie lody truskawkowe. Wszystkie te warianty dostępne są zarówno w ofercie detalicznej w sieciach handlowych oraz w liczącej niemal 150 punktów sieci lodziarnio-kawiarni w całej Polsce.

Od 19 maja we wszystkich punktach sieci Grycan oferta Z truskawek

W nowym promocyjnym menu znalazły się:

Deser Strawberry&Cheescake - kompozycja Lodów Truskawkowych i Śmietankowych

z rozpływającym się w ustach sernikiem tradycyjnym, puszystą bitą śmietaną, polewą truskawkową, kawałkami białej czekolady i świeżymi truskawkami w cenie 14,90zł.

Mini Deser Panna Cotta z truskawkami–popularny włoski deser na bazie śmietanki kremówki z dodatkiem domowej polewy truskawkowej oraz kawałków świeżych, soczystych truskawek. Dostępny w cenie 9,90zł.

Lodowy shake truskawka&wanilia–aksamitny lodowy shake na bazie jogurtu naturalnego, truskawek, mleka oraz lodów Waniliowych i Truskawkowych w cenie 14,90zł.Dostępny również w wersji wegańskiej na bazie mleka sojowego, truskawek oraz lodów Wegańskich Waniliowych i lodów Wegańskich Truskawkowych

w cenie 16,90 zł.

Koktajl z truskawek–orzeźwiający koktajl z truskawek, dostępny w kubku 400 ml w cenie 12,90 zł a także w butelce o pojemności 250 ml w cenie 9,90 zł.

Deser Beza Pavlova–kompozycja Sorbetu z Truskawek i Lodów Waniliowych, udekorowanych bitą śmietaną i polewą truskawkową. Smak deseru dopełniają świeże, soczyste truskawki i słodkie, chrupiące beziki własnej produkcji.Dostępny w cenie 14,90zł.

Tartaletka z truskawkami–najlepszy sposób na słodką przerwę w ciągu dnia! Tartaletka na bazie kruchego ciasta, wypełniona waniliowym, budyniowym kremem i udekorowana świeżymi, soczystymi truskawkami. Najlepiej smakuje w towarzystwie aromatycznej kawy, dostępna w cenie 8,90 zł.

Oferta Z truskawek obowiązuje od 19 maja do 2 lipca 2021 r. we wszystkich lodziarnio-kawiarniach Grycan – Lody od pokoleń w całej Polsce. Ponadto od 19 do 27 maja obowiązuje dodatkowa promocja „kup 2 produkty z oferty ZTRUSKAWEK, a trzeci produkt (najtańszy) otrzymasz gratis”.