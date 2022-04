Nowe Lody Ekipy już w sklepach. Jakie mają smaki?

Nowe Lody Ekipy już w sklepach. PPL Koral idzie za ciosem i na sezon 2022 ponownie wprowadza do sklepowych zamrażarek Lody Ekipy i to w dwóch nowych smakach.

Autor: AT

Data: 10-04-2022, 13:04

Nowe Lody Ekipy. W sezonie 2022 hit firmy Koral będzie dostępny w czterech smakach. fot. Koral/mat. pras.

Nowe Lody Ekipy już w sklepach

Lody Ekipy ponownie trafiły do sklepów 4 kwietnia. Oprócz dwóch smaków, które były dostępne od premiery produktu: truskawkowego i cytrynowego, nowością są lody sorbetowe w polewie o smaku gumy balonowej ze strzelającym cukrem w wariantach: pomarańczowe i jabłkowe.

Jak Lody Ekipy podbiły rynek?

W sezonie 2021 lody Koral Ekipa odnotowały 300-procentowy wzrost w stosunku do dotychczasowej najlepiej sprzedającej się nowości produktowej w ponad 40-letniej historii firmy Koral.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Firma została również liderem sprzedaży lodów na patyku do 65 ml w sklepach do 300 mkw. w sezonie 2021, a udział produktów PPL Koral w rynku lodów impulsowych w sklepach do 300m mkw. w sezonie 2021 wzrósł do 33,5 proc.

- Historyczny sukces jest wynikiem naszej marketingowej strategii oraz świetnie zaplanowanej współpracy z grupą influencerów z kanału Ekipa. Innowacyjna formuła sorbetów ze strzelającym cukrem oraz designerskie opakowania lodów okazały się być odpowiedzią na preferencje i oczekiwania młodych konsumentów - komentuje producent.

Skąd pomysł na Lody Ekipy?

Ekipa to grupa polskich influencerów i youtuberów założona w 2018 roku. Liderem formacji jest Karol "Friz" Wiśniewski. Początkowo Friz nagrywał recenzje gier, a obecnie jego kanał z lifestyle'owymi filmami śledzi ponad 4,6 mln subskrybentów. Na Instagramie obserwuje go ponad 3,2 mln osób. O Ekipie i Frizie cała Polska usłyszała wiosną 2021 roku za sprawą współpracy z firmą Koral.

Jak informuje PPL Koral pomysł na współpracę z Frizem oraz Ekipą zrodził się już w 2019 r. i został zainicjowany przez zarząd firmy. W 2020 roku rozpoczęły się konkretne rozmowy.

Nowe Lody Ekipy powtórzą sukces z 2021?

Lody "Ekipa" okazały się totalnym hitem. Producent donosił o pobiciu historycznych rekordów sprzedaży i uruchomieniu dodatkowych linii produkcyjnych. Firma musiała nawet zapewniać, że...nie manipuluje cenami lodów w sklepach.

W pierwszych tygodniach po premierze Lody Ekipy ciężko było znaleźć w marketowych lodówkach, a na serwisach aukcyjnych wystawiano puste opakowania nawet za kilka tysięcy złotych. Jak się później okazało, ograniczona dostępność Lodów Ekipy była elementem precyzyjnie zaplanowanej strategii marketingowej.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Sukces Lodów Ekipy to nie przypadek. Analizujemy spożywczy fenomen roku