Z początkiem tego roku firma ProXES zaprezentowała innowacyjne wyposażenie do maszyn Stephan Universal Machine, które umożliwia ubijanie produktu. Nowe oprzyrządowanie pozwala produkować m.in. kremy (np. maślany, cytrynowy), biszkopty, bezy, ciasto marmurkowe (zebra), czy też ubijać białka jajek. Wzrost wydajności w przypadku zastosowania tej technologii wynosi nawet do 50%.

Maszyny Uniwersalne Stephan UM z roku na rok powiększają portfolio obsługiwanych produktów, dzięki szerokim możliwościom technologicznym oraz wymiennym narzędziom. Oprócz wcześniej wspomnianego ubijania produktu, możliwe jest również: miksowanie, emulgacja, podgrzewanie, chłodzenie, odpowietrzanie, a nawet osiągnięcie temperatury 125°C. Pozwala to uzyskać ciągły proces w jednym urządzeniu bez pracochłonnych wędrówek między różnymi maszynami oraz związanych z tym przestojami. Dodatkowo każdy etap może być zapisany w recepturze urządzenia co umożliwia uzyskanie powtarzalności produkcji oraz stałej, wysokiej jakości produktu końcowego. Daje to również przewagę mniej doświadczonym operatorom, którzy korzystając z opracowanych procedur i receptur są w stanie osiągnąć odpowiednie walory smakowe i wizualne, bez nieudanych prób i testów.

Co warte odnotowania, urządzenia Stephan UM firmy ProXES są już obecne w branży piekarniczej i cukierniczej i mają zastosowanie w produkcji nadzień czekoladowych, orzechowych, marcepanu, sosów owocowych, herbatników i różnego rodzaju ciast (do pizzy, kruche, drożdżowe, parzone). Dzięki swoim funkcjom, urządzenia pozwalają na wyrabiania ciasta z zasadą intensywnej dyspersji, co przekłada się na kontrolę procesu ugniatania i możliwość uzyskania dobrej struktury produktu oraz odpowiedniej kruchości.

Maszyny Uniwersalne Stephan to nie jeden, czy dwa modele, lecz cała ich seria. Typoszereg zaczyna się od najmniejszego modelu UMX5, a kończy na wersji UM200 (od 2,5 do 170 litrów pojemności roboczej). Pozwala to firmom dobrać odpowiednią wielkość urządzenia do swoich potrzeb a także połączyć najmniejszy model do celów R&D z większym do produkcji przemysłowej.

Więcej informacji oraz materiałów prezentujących nowe rozwiązania można znaleźć na stronie firmy ProXES