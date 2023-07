Nowa linia przekąsek od Łowicza inspirowana jest popularnymi deserami. Produkty dostępne są w trzech wariantach: szarlotka z cynamonem, sernik z brzoskwiniami oraz tarta porzeczkowa.

Nowe przekąski od Łowicz; fot. mat. pras.

Marka Łowicz stworzyła dwie nowe linie przekąsek, inspirowane smakiem popularnych przysmaków i deserów.

Antybatonów Crunchy

W sierpniu do sklepów trafi nowa seria Antybatonów Crunchy w 3 smakach: kokos, masło orzechowe oraz czekoladowy wafelek. Produkty nie zawierają cukru, a ich skład to 100% naturalnych składników. Antybatony Crunchy to pierwsze produkty na rynku musów z dodatkiem chrupiących kawałków orzechów. Crunchy Coconuts, Crunchy Peanuts i Crunchy Wafer oprócz gęstej i sycącej konsystencji oraz atrakcyjnego smaku, mają 4 razy niższą kaloryczność niż typowe słodycze.

Linia deserów inspirowana smakami polskich ciast

Linia deserów Łowicz inspirowana smakami polskich ciast to nowość w portfolio marki w kategorii pouchy. Produkt dostępny jest w trzech wariantach: szarlotka z cynamonem, sernik z brzoskwiniami oraz tarta porzeczkowa. Przekąski mają gęstą konsystencję przypominającą ciasto.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl