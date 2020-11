Nowy lokal cukierni A.Blikle w Sadyba Best Mall

Od 28 listopada w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostaną także nieczynne obecnie punkty handlowe. Cukiernia A.Blikle, podobnie jak restauracje i kawiarnie, będzie działała w oparciu o ofertę na wynos.

A.Blikle to nie tylko kultowy pączek czy tort własnego pomysłu, ale również wieloletnia praktyka w słodkim poczęstunku podczas spotkań o różnym charakterze. To ponad 150-letnie doświadczenie, wyjątkowe wyroby cukiernicze pieczone według tradycyjnych receptur z najwyższej jakości składników. Do produkcji słodkości używane są naturalne składniki, świeże jaja, prawdziwe masło i śmietana czy najwyższej jakości czekolada.

Warszawska galeria handlowa Sadyba Best Mall znajduje się w sąsiedztwie Traktu Królewskiego prowadzącego do Wilanowa, Powsina i dalej do Konstancina–Jeziorny. W ponad 100 sklepach i punktach usługowych oraz gastronomicznych na powierzchni blisko 23 tys. m2 centrum zapewnia klientom szeroki wybór marek i usług. W Sadyba Best Mall obecne są marki premium: Tatuum, Pandora, Lilou; a także szereg popularnych sklepów sieciowych: Esprit, H&M, New Balance, Medicine.

Sadyba Best Mall należy do grupy kapitałowej Klépierre, która jest właścicielem dużych obiektów handlowych w 16 krajach Europy. W Polsce posiada 6 centrów handlowo-rozrywkowych: Sadyba Best Mall w Warszawie, Poznań Plaza, Lublin Plaza, Ruda Śląska Plaza, Sosnowiec Plaza oraz Rybnik Plaza.