Aleksandra pierwsze doświadczenia zdobywała pracując w LUXMED SA. Następnie w Sygma Banque SA (obecnie BNP Paribas) rozpoczęła swój rozwój zawodowy obejmujący systemy wynagradzania i kontrolingu HR. W kolejnych latach zarządzała obszarem polityki wynagradzania w P4 (Play), potem przez 7 lat w Alior Banku. W ostatnim czasie współpracowała z Allegro.

- Praca dla Wedla daje ogromne możliwości wpływu na organizację m.in. poprzez kształtowanie adekwatnej polityki wynagradzania. Jest to możliwe za sprawą dużej autonomii zarządzania, dzięki której wiele rozwiązań projektujemy tu, na miejscu, dopasowując je do potrzeb organizacji i naszych pracowników. Już dziś firma może pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami w tym obszarze, a w wielu aspektach (m. in. w transparentnej komunikacji dotyczącej wynagradzania) wyprzedzamy naszą konkurencję. Moją ambicją jest utrzymanie tego tempa, dalszy rozwój i ciągłe doskonalenie rozwiązań i narzędzi, jakie proponujemy naszym menedżerom i pracownikom, w taki sposób, aby wspierały one kulturę organizacji

– komentuje Aleksandra Rowińska.