Nowy zakład w miejscowości Święte ma osiągnąć zeroemisyjność do 2035 roku. Będziemy więc samowystarczalni. Osiągniemy to m.in. poprzez zainstalowaną już dzisiaj technologię - mówi nam Krzysztof Dudziński, lider projektu i produktywności w PepsiCo Europe

Krzysztof Dudziński, lider projektu i produktywności w PepsiCo Europe (z lewej). fot. PTWP

Jakie będą moce produkcyjne nowego zakładu PepsiCo? Krzysztof Dudziński, lider projektu i produktywności w PepsiCo Europe w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że nowy zakład PepsiCo w miejscowości Święte koło Środy Śląskiej to inwestycja rozłożona w czasie. - Dzisiaj osiągnęliśmy 40-50 proc. planowanych mocy wytwórczych. Docelowo będzie tu pracować osiem linii produkcyjnych. W tej chwili pracują już dwie linie, łącznie zainstalowane są cztery. Jest też linia do produkcji Doritosów, która też już pracuje. W sumie jeśli chodzi o wolumen produkcyjny na ten moment jest to ok. 70 tys. ton produktu w skali roku. Docelowo ten zakład będzie mógł produkować do 120 tys. ton - dodał.

Dudziński wskazuje, że zakład budowano z perspektywą dalszej rozbudowy. - W obecnej infrastrukturze możemy dołożyć kolejne linie, które pozwolą wypełnić wolumeny do 120 tys. ton. Dysponujemy 30-hektarową działką, która pozwala na dalszą rozbudowę w kierunku północnym i wschodnim - mówi.

Nowy zakład PepsiCo ma być zeroemisyjny do 2035 roku Nasz rozmówca opowiedział także o tym, w jaki sposób nowy zakład PepsiCo realizuje postulaty Gospodarki Obiegu Zamkniętego i zrównoważonego rozwoju. - W samych założeniach zakład ma osiągnąć zeroemisyjność do 2035 roku. Będziemy więc samowystarczalni. Osiągniemy to poprzez zainstalowaną już dzisiaj technologię, m.in. systemy do produkcji i obróbki surowca, odzysk całego ciepła, które wykorzystamy nie tylko w ramach podgrzania, ale i odwracamy do schłodzenia. To także wykorzystanie wody deszczowej. Całą deszczówkę gromadzimy w zbiornikach, po czym zawracamy i używamy w ramach przemysłowej części technicznej. Planujemy także inwestycję w biogazownię oraz instalację wież wiatrowych. Zmieniliśmy nawet pod tym kątem plan zagospodarowania przestrzennego we współpracy z władzami. Również istniejąca instalacja fotowoltaiczna w przyszłości zostanie rozbudowana do 400 kW. Do tego oczyszczalnia ścieków - jedna z najnowocześniejszych, która od pierwszego dnia pozwala na wysoką wydajność - mówi. Krzysztof Dudziński poinformował także, że do nowego zakładu PepsiCo ziemniaki i kukurydzę będzie dostarczało 70 rolników.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl