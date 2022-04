strefa premium

Od lodów do pączków. Jak Ekipa otworzyła influencerom drzwi do spożywki?

Friz i jego Ekipa to czołowi polscy influencerzy. Miliony wyświetleń na Insta i YouTube zamieniają na miliony złotych od reklamodawców i fanów. Współpraca Ekipy z producentem Lodów Koral była game changerem, sukcesem sprzedażowym i marketingowym, który zainspirował wielu innych. Czy

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-04-2022, 09:06

Lody Ekipy podbiły Polskę. Kim są ludzie stojący za tym sukcesem? fot. shutterstock

Donuty Ekipy smażone w ogniu krytyki

"Dla mnie za słodkie", "Te pączki to najlepsza broń na Ruskich", "Droga Ekipo. Skład tych donatów to jedna wielka Ekipa... Emulgatorów. Obrzydliwość!" - to tylko kilka opinii na temat Donutów Ekipy zamieszczonych na oficjalnym profilu Ekipy na Facebooku (Ekipa News).

Oczywiście pod postem nie brakuje także pozytywnych komentarzy, niemniej tych z największą ilością lajków producent nie będzie raczej cytować na swojej stronie. My też wybraliśmy te stosunkowo mało agresywne.

O co chodzi z tymi pączkami? Donuty Ekipy to nowy produkt spożywczy sygnowany przez grupę popularnych youtuberów. Premiera produktu marki Dooti Donuts odbyła się 28 marca w Biedronce. Przez miesiąc produkt będzie dostępny jedynie w tej sieci. Na przełomie kwietnia i maja donuty trafią do szerokiej dystrybucji. Ekipa i Dooti Donuts tym razem zapraszają na donuty

Jak Ekipa testowała donuty?