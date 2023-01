Zjawisko foodporn zmienia się pod wpływem rozkwitu mediów społecznościowych. Jak Instagram i TikTok wpływają na kolory na naszych talerzach i dlaczego producenci żywności powinni śledzić kolorystyczne trendy Pantone?

Czy producenci żywności powinni śledzić kolorystyczne trendy Pantone?; fot. unsplash.com

Jasne kolory – pastele, ale i żywe barwy - pojawią się w nowym roku na półkach supermarketów spożywczych

Kolory przedstawiane co roku przez Pantone wpływają nie tylko na trendy modowe i urodowe, ale także na kreowanie nowych kolorów w produkcji żywności

Ciepłe kolory, od żółtego do pomarańczowego, mogą przynieść pozytywne nastawienie konsumentom

Rośnie zapotrzebowanie na naturalną, zrównoważoną i zdrową żywność i napoje, które są również zabawne, ekscytujące i – biorąc pod uwagę rozwój mediów społecznościowych – wysoce fotogeniczne.

Powszechnie uznaje się, że jednym z najważniejszych atrybutów wyglądu każdej żywności jest jej kolor. Według Encyclopedia of Food Chemistry, kolor odgrywa „istotną” rolę w wyglądzie i akceptowalności żywności. Dlatego tak ważne jest, aby producenci żywności i napojów robili to dobrze.

Instagramowa żywność jest pastelowa

Trendy kolorystyczne mogą odgrywać ważną rolę w postrzeganiu produktów spożywczych przez konsumentów i zachowaniach zakupowych. Być może teraz – biorąc pod uwagę dominację zorientowanych na obraz mediów społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok czy Snapchat – bardziej niż kiedykolwiek. Jakie kolory będą modne w nowym roku? A jakie czynniki napędzają te trendy?

Serwis beveragedaily.com zapytał o najnowsze trendy firmy produkujące barwniki do żywności i inne dodatki. Ich zdaniem, branża spożywcza powinna przygotować się na pastelowe trendy w 2023 roku wraz ze stonowanymi, bardziej neutralnymi pigmentami. Według producenta naturalnych barwników spożywczych firmy Oterra (wcześniej Chr. Hansen Natural Colours), kolory takie jak lawendowy będą zyskiwać na popularności w wielu kategoriach produkcji żywności.

Lawendowy błękit (Veri Peri) to z resztą kolor minionego roku 2022 według Pantone i jest synonimem twórczej ekspresji, ma wspierać kreatywność.

Zdaniem ekspertów Oterra, ten kolor dobrze pasuje również do trendów związanych z żywnością i napojami, które mogą charakteryzować się dodawaniu większej ilości nut kwiatowych i ziołowych. Uważają oni, że kategorie takie jak słodycze, lody, napoje i wyroby piekarnicze dobrze pasują do pastelowych odcieni i są doskonałymi przykładami kategorii, które komponują się z nutami kwiatowymi i ziołowymi, ale są również bardzo "instagramowe".

Słodycze i napoje w kolorze lawendowym

Dostawca barwników spożywczych i żywności barwiącej GNT podobnie zaobserwował silny trend w kierunku pasteli. Zdaniem ekspertów z tej firmy, urocze, delikatne pastelowe odcienie na nowo definiują to, jak wygląda „zdrowy i zrównoważony” produkt, obiecując konsumentom radość spożywania. Dobrze łączą się z puszystymi fakturami żywności, takimi jak w przypadku mochi czy pianek.

Stonowany fiolet i lawenda to dwa odcienie, które inna firma z kategorii barwników - ADM - wyróżniła na rok 2023. Dostawca spodziewa się, że te odcienie przełożą się na wyjątkowe produkty, takie jak bubble tea, lody i napoje funkcjonalne.

Viva Magenta Pantone w żywności

Jednocześnie oczekuje się, że odważniejsze, jaśniejsze kolory pojawią się również w nowym roku wśród producentów żywności i napojów. Z perspektywy ADM zwycięzca koloru roku 2023 Pantone "Viva Magenta" zapoczątkował "nową falę wyrażania siebie".

Jak widać Pantone ma wpływ nie tylko na trendy wnętrzarskie, modowe czy urodowe. Żywność też może mieć najmodniejszy w tym sezonie kolor! To, co szczególnie widać w cukiernictwie rzemieślniczym, trafia już także na półki sklepowe.

Zdaniem ekspertów ADM, w szczególności żywiołowość, optymizm i śmiałość głębokiego różu Viva Magenta eksploduje w różnych kategoriach. Oprócz różu, producenci zwrócą uwagę na nasycone odcienie pomarańczy, błękitu, turkusu i fioletu, którym towarzyszyć będą odważne profile smakowe.

Pomarańczowa i żółta żywność kontra inflacja

Oterra oczekuje, że odcienie od żółtego do pomarańczowego staną się bardziej dominujące w 2023 r. Ciepłe kolory, od żółtego do pomarańczowego, mogą przynieść pozytywne nastawienie konsumentom w tym trudnym dla wielu czasie. Przez cały 2022 rok obserwowano trendy związane z obecną wysoką stopą inflacji, która ma oczywisty wpływ na postawy konsumentów i siłę nabywczą. W rezultacie konsumenci będą szukać w swoich codziennych czynnościach "małych uroczystości", takich jak chwile szczęścia i bycia razem z innymi.

Żółta i pomarańczowa żywność budzi pozytywne emocje i jest energetyzująca. Może przynieść pozytywne nastawienie konsumentom dręczonym przez skutki inflacji

Aspekt zdrowotny to kolejny czynnik mający wpływ na kolorystyczne trendy w żywności. A jeśli połączymy te trendy z psychologią tego, jak postrzegamy kolory, eksperci spodziewają się, że odcienie od ciepłej żółci do pomarańczy staną się bardziej modne – ponieważ żółty przyniesie pozytywne emocje, takie jak szczęście i humor, a jednocześnie będzie energetyzujący. Pomarańczowy jest bardzo zbliżony do żółtego pod względem psychologicznym. Te odcienie sprzyjają komunikacji między ludźmi. Pomarańczowy zawsze zwraca na siebie uwagę, ale w przyjazny sposób. Zwłaszcza w ciemniejsze zimowe dni mile widzianym dodatkiem będzie obecność tych rozgrzewających kolorów wokół nas.

Kolorowa żywność dla pokolenia Z

Według GNT, innymi czynnikami wpływającymi na te trendy kolorystyczne są konsumenci, a w szczególności pokolenie Z. - W przeszłości konsumenci musieli iść na kompromis w kwestii smaku lub koloru, gdy chcieli bardziej wartościowych produktów. Teraz chcą tego wszystkiego - podkreślają eksperci.

Reasumując, firmy produkujące barwniki do żywności i inne dodatki zaobserwowały rosnące zapotrzebowanie na naturalną, zrównoważoną i zdrową żywność i napoje, które są również zabawne, ekscytujące i – biorąc pod uwagę rozwój mediów społecznościowych – wysoce fotogeniczne.

Oczekuje się, że jaśniejsze kolory – pastele, ale i żywe barwy - pojawią się również w nowym roku na półkach supermarketów spożywczych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl