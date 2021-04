Ograniczony dostęp do Lodów Ekipy wyszedł marce na dobre

Choć Lody Ekipy okazały się sprzedażowym hitem, producenci żywności do tej pory niezbyt chętnie korzystali z usług influencerów.

Skuteczność sprzedażowa influencerów jest często większa niż gwiazd telewizyjnych.

Ograniczony dostęp do linii lodów Koral wyszedł marce na dobre.

Lody Ekipy produkowane przez PPL Koral podbiły Polskę. Brakuje ich w sklepach, a puste opakowania sprzedają się za setki złotych. To znak, że youtuberzy mają dziś potężną moc: mogą wznieść markę na wyżyny, ale mogą też poważnie jej zaszkodzić.

Karina Hertel zwraca uwagę, że do tej pory działania marek z influencerami koncentrowały się głównie wokół kategorii beauty.

- Można tu wspomnieć chociażby o Wersow, czyli dziewczynie Friza z Ekipy, która tworzy paletę produktów do makijażu dla jednej z firm kosmetycznych. Zdarza się także, że twórcy internetowi zakładają własne firmy produkujące np. ubrania, jak w przypadku Julii Wieniawy czy Jessiki Mercedes.

Gwiazda YouTube'a lepsza niż gwiazda z TV

Hertel wskazuje, że do tej pory na polskim rynku, za wyjątkiem napojów, promowanie produktów spożywczych za pomocą influencer marketingu nie było oczywistą praktyką.

- Należy jednak pamiętać, że cała branża marketingu nieustannie ewoluuje. Biznesowe znaczenie mediów społecznościowych cały czas wzrasta, co wynika z faktu zasięgów najważniejszych twórców internetowych. Marka Ekipa, a więc twórcy kanału Ekipa na YouTube, z którymi współpracę nawiązała marka Koral, dociera każdorazowo do milionów osób za pomocą kreowanych przez siebie treści. Co więcej, w większości są to zaangażowani odbiorcy, utożsamiający się z nimi - dodaje.

Ekspertka wskazuje, że skuteczność sprzedażowa influencerów jest często większa niż gwiazd telewizyjnych.

- Mam tu na myśli gwiazdy dobierane ze starego klucza popularności, jak np. Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski, Helena Vodrackova lub Doda. Wynika to ze zmiany konsumpcji mediów oraz wzrostu znaczenia szeroko rozumianego internetu. To w oczywisty sposób skłania marki, także z kategorii spożywczej, do nawiązywania współpracy z influencerami. Sam wybór Friza, twórcy Ekipy, uważam za bardzo dobre posunięcie marki Koral. W bardzo szybki sposób pozwoliło to zbudować jej ogromne zasięgi - dodaje.

Influencerzy - Na co uważać?

Hertel zwraca uwagę, że ograniczony dostęp do linii lodów Koral wyszedł marce na dobre.

- Rynek nie został nasycony, natomiast wzbudzone zostało pozytywne zainteresowanie marką i chęć „zdobycia” tych produktów. Współpraca marki Koral z Ekipą pokazuje ogromny potencjał, jaki jest na polskim rynku spożywczym w kontekście marketingu influencerskiego - dodaje.

Specjalistka przestrzega jednak, że we współpracy z influencerami niezwykle ważna jest wiedza, doświadczenie, odpowiedni dobór twórców oraz strategia działań.

- Przy tego typu współpracach bardzo istotne z punktu widzenia marek jest ich odpowiednie zabezpieczenie za pomocą odpowiednich zapisów w umowach z influencerami. Należy także dokładnie sprawdzić przeszłość twórców, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem dla marek jest nawiązanie współpracy z agencjami zajmującymi się influencer marketingiem, dysponującym know-how oraz odpowiednim zapleczem informatycznym. Warto się nad tym pochylić, gdyż influencer marketing staje się coraz bardziej popularny niezależnie od branży, a jego skuteczność biznesowa stale rośnie - podsumowuje.