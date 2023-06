Jak już pisaliśmy, Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NACP) dodała Mondelez International do listy międzynarodowych sponsorów wojny.

Oczywistym jest bojkot produktów Mondelez na Ukrainie, ale dzieje się to także w Szwecji i Norwegii, gdzie rozpoczęto głośne akcje przeciwko producentowi czekolady i ciastek. Globalny producent słodyczy i przekąsek Oreo, Milka i Toblerone, ma silną pozycję w Norwegii i Szwecji za pośrednictwem lokalnych producentów czekolady Freia w Norwegii i Marabou w Szwecji.

Linie lotnicze SAS i Norwegian Air, grupa kolejowa SJ, sieć hoteli Strawberry, detalista Elkjop, grupa żeglugowa Fjord Line i Norweski Związek Piłki Nożnej znalazły się wśród tych, które ogłosiły w ostatnich dniach, że przestaną współpracować z Mondelez.

Mondelez w wydanym 15 czerwca oświadczeniu podkreślił, że od początku wojny potępia brutalną agresję na Ukrainę. Zapewniono, że koncern nieustannie wspiera swoich kolegów na Ukrainie i inwestuje w naprawę i przebudowę lokalnych zakładów produkcyjnych, które teraz wróciły do ​​​​działania.

Uzasadniono także obecność na rynku rosyjskim. - Nie ma łatwych decyzji, ale podobnie jak większość innych globalnych firm produkujących żywność i napoje, nadal dostarczamy żywność w tych trudnych czasach, koncentrując naszą działalność w Rosji na przystępnych cenowo produktach o przedłużonej trwałości, które są podstawą codziennego życia zwykłych ludzi - napisano.

- Gdybyśmy zawiesili naszą pełną działalność operacyjną, ryzykowalibyśmy przekazanie całej naszej działalności innej stronie, która mogłaby wykorzystać pełne wpływy do własnych interesów. Oznaczałoby to odcięcie części dostaw żywności dla wielu rodzin, które nie mają nic do powiedzenia w sprawie wojny. Spowodowałoby to również dużą niepewność dla naszych około 3000 współpracowników i ponad 10 000 rolników, którzy są naszymi dostawcami - oświadczył Mondelez.