Olimp Sport Nutrition wprowdza do sprzedaży słodkie sosy bez cukru

Sosy zero są stosowane przede wszystkim przez zawodników sportów sylwetkowych, ale także przez wszystkich tych, którzy podczas diety nie chcą rezygnować ze słodkich posiłków. Sosy zero od Olimp Sport Nutrition to jednak nie tylko propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą bezkarnie (bo niemal bezkalorycznie) delektować się słodkim smakiem, ale także rozwiązanie dla diabetyków, a także dla wegan i wegetarian, bowiem wszystkie smaki sosów nie zawierają w wykazie składników surowców odzwierzęcych.

- Pracując nad sosami zero chcieliśmy czegoś więcej, niż tylko niskokalorycznych produktów. Tak powstał Olimp Zero Sauce, który nie tylko jest dostępny w trzech rewelacyjnych smakach o idealnej konsystencji. Zawiera on także wysoką zawartość błonnika pokarmowego i może być stosowany przez diabetyków, wegan i wegetarian - mówi Krzysztof Bałakier, Specjalista ds. Badań i Rozwoju - Sport.

Wysoka zawartość błonnika m.in. przyczynia się do mniejszych wahań stężenia glukozy we krwi, a tym samym obniża odpowiedź glikemiczną po spożyciu posiłków, zmniejsza ilość cholesterolu dostępnego do syntezy lipoprotein i w konsekwencji korzystnie wpływa na jego stężenie we krwi. Sosy zero mogą być dodatkiem np. do owsianki, naleśników, omletów, ciast, gofrów czy lodów.

Olimp Sport Nutrition to marka odżywek i produktów dedykowanych profesjonalnym sportowcom oraz osobom aktywnym, trenującym rekreacyjnie. Olimp Sport Nutrition należy do Olimp Labs – polskiej firmy farmaceutycznej założonej w 1990 roku, która zatrudnia obecnie ponad 800 pracowników. Olimp Labs posiada w swoim portfolio 600 produktów, które dystrybuuje do 100 krajów na całym świecie.