OLX tłumaczy decyzję o zakazie sprzedaży Lodów Ekipa

OLX zakazał sprzedaży lodów i opakowań po Lodach Ekipa. - Sprzedawcy nadużywają funkcjonalności naszego serwisu i zaufania innych użytkowników - tłumaczy decyzję Paulina Rezmer, rzeczniczka prasowa OLX.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-06-2021, 10:31

OLX zakazał sprzedaży Lodów Ekipy i papierków po nich. Jak serwis tłumaczy swoją decyzję?

Serwis OLX zakazał wystawiania Lodów Ekipa i papierków po nich.

OLX tłumaczy, że w aukcjach z Lodami Ekipy dochodziło do szeregu nadużyć.

Portal aukcyjny przyznaje, że decyzja o wpisaniu Lodów Ekipy na czarną listę nie jest bezterminowa.

Opakowania po lodach Ekipy zakazane na OLX - pod koniec maja popularny serwis ogłoszeniowy wprowadził zakaz sprzedaży opakowań po słynnych lodach firmy Koral.

Lody Ekipy zakazane na OLX

Zapytaliśmy biuro prasowe serwisu OLX o motywy decyzji o wpisaniu papierków po Lodach Ekipa na "czarną listę":

Jak tłumaczy nam Paulina Rezmer, starszy specjalista ds. PR w OLX Polska, zakaz obejmuje nie tylko papierki po lodach, ale same Lody Ekipy.

- Zdecydowaliśmy się nie dopuszczać ich do sprzedaży w przypadkach, gdy oferowane są za absurdalne ceny wprowadzające w błąd użytkowników naszego serwisu. Ogromna większość ogłoszeń, które próbowano dodać jest niewiarygodna i nosi znamiona żartu. Sprzedający wystawiają przedmiot o niskiej wartości za kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych nadużywając w ten sposób funkcjonalności naszego serwisu i zaufania innych użytkowników - tłumaczy.

Rezmer wskazuje, że, biorąc pod uwagę pierwotnie niski nakład produkcyjny Lodów Ekipy i bardzo dużą popularność, serwis ocenia powyższe praktyki jako wykorzystywanie przez użytkowników deficytu towarów i zjawiskiem podbijania ceny, czemu chce zapobiegać.

- Oczywiście zapis nie jest bezterminowy - tłumaczy rzeczniczka OLX.

Lody Ekipy - o co chodzi?

O fenomenie Lodów Ekipa po raz pierwszy pisaliśmy w połowie kwietnia w tekście: Lody Ekipa, czyli jak Koral rozbił bank z youtuberami. Linia lodów "Ekipa" firmy Koral przygotowana z youtuberami z kanału o tej samej nazwie biła rekordy popularności. "Ekipę" trudno było dostać w sklepach, a na serwisach aukcyjnych fani wystawiali...puste opakowania po sorbetach.

Producent, PPL Koral przyznawał, że szał na Lody Ekipy przerósł oczekiwania firmy, które sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek wcześniejsze nowości w historii firmy.

Po kilku tygodniach okazało się, że producent lodów, otrzymuje skargi konsumentów w sprawie sprzedaży przez niektóre sklepy detaliczne lodów Ekipa w pakietach z innymi lodami bez możliwości zakupu pojedynczych sztuk tego produktu.

PPL Koral bronił się, że nie ma na to wpływu i przyznaje, że takie praktyki są nieuczciwe, a konsument powinien mieć swobodę wyboru. Firma jest też tymczasowo zmuszona, by ograniczać wielkość realizowanych dostaw do dystrybutorów. Nieuczciwe praktyki sklepów ws lodów Ekipa. Koral ogranicza dostawy