Oponki serowe to doskonały wybór na karnawał i tłusty czwartek, które przecież bez słodkości obyć się nie mogą. Są łatwe do zrobienia i wystarczy kilkanaście minut, aby przygotować ciasto i je usmażyć.

Jak zrobić oponki serowe? Przepis jest prosty i szybki. | fot. Shutterstock

Pączki i faworki od lat królują na stołach w tłusty czwartek, ale coraz większą popularnością cieszą się ostatnimi czasy oponki serowe. Robi się je z twarogu, sera mascarpone lub wiejskiego sera i mają kształt pierścieni, przypominają w tym mocno amerykańskie donuty. Są lekkie i puszyste w środku.

Jak zrobić oponki serowe?

Oponki serowe są dużo łatwiejsze i szybsze w przyrządzaniu niż tradycyjne pączki. Wystarczy wymieszać wszystkie składniki, aby uzyskać gładkie ciasto.

Przepis na oponki serowe z serem mascarpone lub twarogiem

Oponki serowe z serem mascarpone, twarogiem lub serkiem wiejskim przyrządzi się w kilkanaście minut, z czego połowę czasu zajmuje przygotowanie ciasto, a drugą - smażenie.

Składniki na oponki serowe:

2 szklanki mąki uniwersalnej

500 g serka mascarpone, twarogu półtłustego lub serka wiejskiego

2,5 łyżki cukru

5 łyżek masła

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Dodatkowo:

olej do smażenia

cukier puder do udekorowania

Przygotowania oponek serowych z serka mascarpone lub twarogu krok po kroku:

Krok 1. Miksujemy wszystkie składniki do uzyskania gładkiej konsystencji, a w tym czasie w głębokim garnku podgrzewamy olej do smażenia (oponki powinny być smażone w głębokim oleju, zatem potrzeba go ok. 1 l).

Krok 2. Rozwałkowujemy ciasto na stolnicy/blacie wysypanym mąką na grubość ok. 1 cm i używamy okrągłej foremki co ciastek lub szklanki do wycięcia okręgów. W środku tworzymy małe otwory za pomocą kieliszka.

Krok 3. Smażymy oponki na oleju patrząc czy wypływają (to oznaka prawidłowej temperatury oleju), czas smażenia wynosi ok. 2 minut na każdą stronę.

Krok 4. Wykładamy usmażone oponki serowe na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z tłuszczu. Posypujemy cukrem pudrem i podajemy na ciepło.

Wskazówki

Dodaj więcej mąki, jeśli ciasto jest zbyt mokre i kleiste.

Zamiast cukru pudru do dekoracji oponek serowych można użyć lukru lub polewy.

Po co dodaje się wódkę lub ocet do oponek?

Dodanie octu lub wódki do ciasta jest trikiem, który zmniejsza kaloryczność smażonych frykasów na tłusty czwartek. Dzięki temu dodatkowi zmniejsza się absorpcja tłuszczu w wypiekanych pączkach, faworkach czy oponkach.

Przepisów na oponki serowe jest kilka i różnią się niektórymi składnikami. Można wykonać je np. z kwaśną śmietaną.

Przepis na oponki serowe z kwaśną śmietaną

Sposób wykonania jest dokładnie taki sam jak w powyższym przepisie. Na liście składników powinniśmy mieć natomiast:

600 g mielonego twarogu

500 g pszennej mąki

3 łyżki kwaśnej śmietany 18%

4 żółtka jajek

1/3 szklanki cukru

łyżka sody oczyszczone

łyżka proszku do pieczenia

łyżka spirytusu

