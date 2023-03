Mondelez chce, aby ciastka Oreo stały się jak Coca-Cola w segmencie ciastek i - zdaniem analityków - robi postępy w tym kierunku. Koncern ma szansę wzbudzić większe zainteresowanie swoimi akcjami Warrena Buffetta, który walory Coca-Coli posiada od ponad 35 lat.

Mondelez chce, aby ciastka Oreo były jak Coca-Cola; fot. unsplash.com

Mondelez zdobywa udziały w rynku, także dzięki Oreo

O sytuacji rynkowej i komentarzach analityków na temat Mondeleza pisze amerykański portal o inwestycjach Barrons.com. I tak, ekspert J.P. Morgan Ken Goldman przypomina słowa dyrektora generalnego Mondeleza - Dirka Van de Puta o "ostatnich sukcesach Mondelez w zdobywaniu udziału na całym świecie dzięki podstawowym produktom, takim jak Oreo".

Tymczasem analitycy Goldman Sachs w swoim najnowszym raporcie o Mondelez podkreślili, że zwiększona konsumpcja przekąsek słodkich wydaje się być jedną z trwałych zmian zachowań wynikających z pandemii, co może niezwykle procentować na rynku.

Mondelez nie wycofuje się z podwyżek cen

Analityk Wells Fargo Chris Carey stwierdził, że interesująca dla inwestorów może być informacja o tym, że negocjacje cenowe firmy przebiegają pomyślnie. Plan zarządu firmy, aby utrzymać ceny powyżej cen konkurencji, nawet w Europie, powiódł się i jest dowodem m.in. na to, że konsumenci lubią markowe przekąski, takie jak Oreo.

Jak już pisaliśmy, kierownictwo Mondelez nie widzi powodu, aby wycofać się z podwyżek cen lub zwiększać promocje na swoje słodycze i przekąski.

- W ogóle nie planujemy zwiększać naszej presji promocyjnej — powiedział w końcówce stycznia podczas rozmowy o wynikach firmy za czwarty kwartał, dyrektor Dirk Van de Put. Wyjaśnił, że chociaż wiele mówi się o zmniejszaniu się inflacji, Mondelez jeszcze tego nie zauważył i dlatego nadal odpowiednio wycenia swoje produkty.

Dodatkowo, w drugiej połowie lutego Mondelēz International ogłosił premierę czwartego globalnego raportu State of Snacking™. Wyniki są jednoznaczne — u większości respondentów przekąski nadal zajmują ważne miejsce na liście zakupów, pomimo rosnących kosztów i wyzwań ekonomicznych.

Wnioski z tego raportu nadal wspierają naszą strategię jako globalnego lidera w branży przekąsek, koncentrującego się na czekoladzie i ciastkach oraz zaangażowanego w przemyślane i zrównoważone rozwiązania - skomentował Martin Renaud, Chief Marketing and Sales Officer w Mondelēz International.

Co ciekawe, Coca-Cola także nie ugina się presji cenowej i planuje ponownie podnosić ceny w 2023 r. wbrew wezwaniom niektórych detalistów do wycofania podwyżek, argumentując, że "zasłużyła sobie na prawo do ustalania cen z konsumentami".

Wyniki finansowe Mondelez za 2022 rok

Van de Put dodał w styczniu, że wolumen organiczny firmy wzrósł 2,7 proc. w ciągu roku "pokazując ciągłą siłę naszych odpornych marek i kategorii nawet w okres inflacji". Pomogło to zwiększyć organiczne przychody netto o 12,3 proc. w ciągu roku, do 31,5 mld dol. Przychody segmentu Oreo wzrosły do 4,2 mld dol. w 2022 r., z 2,9 mld dol. w 2018 roku. Zysk na akcję w całym 2022 roku spadł o 35 proc., do 1,96 dol.

Ciastka Oreo to jedna z flagowych marek Mondeleza fot. unsplash.com

Patrząc w przyszłość, firma spodziewa się organicznego wzrostu przychodów netto o 5-7 proc. w roku fiskalnym 2023 oraz wysokiego jednocyfrowego wzrost zysku na akcję.

Warren Buffet - inwestycja w akcje Coca-Coli i Mondelez

Jak podaje Barrons.com, w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Mondeleza zachowują się lepiej, niż walory innych spółek śledzonych przez fundusz SPDR Consumer Staples Select Sector ETF. Od czasu, gdy portal Barron’s polecił akcje Mondelez pod koniec października 2022, kurs poszedł w górę o 11 proc.

Czy akcje Mondelez mogłyby odgrywać większą rolę w portfelu Warrena Buffetta i Berkshire Hathaway? - zastanawia się portal fxmag.com.

Walory Coca-Coli są w portfelu słynnego inwestora od ponad 35 lat.

Coca-Cola jest też najstarszym elementem portfolio inwestycyjnego Warrena Buffetta, który od 1988 r. zapewnia miliarderowi stabilny wzrost zysków i wysokie dywidendy. Buffett oficjalnie przyznał też, że nigdy nie pozbędzie się udziałów w tej spółce i jak na razie słowa dotrzymuje. Berkshire Hathaway aktualnie posiada 9,2 proc. akcji Coca-Coli o wartości 22,7 mld dolarów.

Obecnie 578 tysięcy akcji Mondeleza wartych 38,5 mln dolarów stanowią zaledwie 0,01% w portfelu Berkshire Hathaway. Analitycy zastanawiają się czy to się może wkrótce zmienić...

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl