Sprawdź, co warto jeść między posiłkami lub czym uzupełniać niedobory witamin i minerałów w organizmie.

Zdrowy sposób na zaspokojenie głodu

Świadomość konsumencka jest coraz wyższa. Wiele mówi się o zdrowym odżywianiu i o roli zdrowej żywności w życiu człowieka tego, jaki wpływ wywiera ona na funkcjonowanie ludzkiego ciała oraz umysłu. To dlatego coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co ląduje na naszych talerzach podczas głównych posiłków, ale także na drobne przekąski. Jednym z godnych uwagi i naśladowania trendów są zdrowe przekąski w małych paczkach. To niezwykle wygodny sposób na zaspokojenie głodu, a jednocześnie dostarczenie organizmowi wartościowych składników odżywczych, witamin, minerałów.

Jakie przekąski wybierać, by były smaczne i zdrowe?

Wiele osób wciąż bagatelizuje wpływ drobnych przegryzek na swoje samopoczucie, decydując się na te, które sprawiają im przyjemność w momencie jedzenia, bez zastanawiania się nad ich działaniem długofalowym. To poważny błąd. Po co fundować sobie szkodliwe substancje, nawet jeśli to tylko raz w tygodniu? Traktuj swój organizm z szacunkiem, jeśli wymagasz od niego sprawności i tego, że będzie Ci służył bez zastrzeżeń przez wiele kolejnych lat.

Nie warto szukać kompromisów, skoro przekąski mogą być smaczne, syte, a przy tym korzystnie wpływać na Twoje zdrowie. Do tego typu produktów zaliczamy przede wszystkim orzechy i nasiona. Ogromnie wartościowe są orzechy włoskie, laskowe, nerkowca, migdały, brazylijskie, a także nasiona słonecznika, dyni, chia lub goji. Na uwagę zasługują również owoce suszone i pyszne owoce liofilizowane, które pomimo obróbki, która wydłuża ich przydatność do spożycia, wciąż zachowują swój smak i składniki odżywcze.

Aby przekąska była maksymalnie wartościowa, najlepiej zaspokajać głód mieszankami, w których znajdują się różne gatunki orzechów, nasion, a także owoców suszonych i liofilizowanych. Możesz kupować gotowe mini paczki takich mieszanek lub łączyć je ze sobą w domu i wrzucać do śniadaniówki czy woreczka strunowego.

Przekąski w małych paczkach - dla kogo?

Zdrowe przekąski zamknięte w małych paczkach to obecnie prawdziwy hit, po który sięgają nie tylko dorośli, ale również młodzież i dzieci. Od najmłodszych lat warto wpajać, jak ważne jest to, co zjadamy. Dzieci bardzo szybko nabierają nawyki, których z biegiem lat coraz trudniej jest się pozbyć. Dlatego pakuj swoim pociechom zdrowe przysmaki do szkolnego tornistra lub plecaczka na wycieczkę. Wygodne w użyciu opakowanie pozwoli na szybką konsumpcję, a także poczęstowanie kolegów.

Zdrowe przekąski zabieraj ze sobą do pracy lub wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że poczujesz głód. On nie jest dobrym doradcą i pod jego wpływem szybciej skusisz się na chipsy lub niezdrowe ciastka. Najlepiej zawsze noś przy sobie energetyczne batoniki pełne orzechów, gorzką czekoladę liofilizowane banany, albo suszone mięso.

Pamiętaj, by wybierając przysmaki na mały głód również zwracać uwagę na ich skład. Postaw na te, które są pozbawione chemii, cukru i sztucznych barwników, za to zawierają dużo białka. Dzięki dobrze skomponowanej przekąsce możesz pozbyć się uczucia głodu, a przy tym zyskać dawkę energii do zmierzenia się z kolejnymi wyzwaniami dnia.