Ostry spadek produkcji czekolady i wyrobów w kwietniu. Najmocniej spadła produkcja cukierków

Z danych GUS i wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl wynika, że w kwietniu 2020 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła wobec kwietnia 2019 roku o 24,6 proc. do 23,5 tys. ton. W ujęciu miesięcznym produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych w kwietniu 2020 roku spadła zaś wobec marca 2020 r. o 34,9 proc.

W ciągu czterech miesięcy 2020 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła wobec takiego samego okresu 2019 roku o 4,2 proc. do 138 tys. ton.

Z kolei produkcja samej czekolady (łącznie z czekoladą białą) wyniosła w kwietniu 2020 roku 17,7 tys. ton i była niższa o 17,3 proc. niż rok wcześniej, a wobec marca 2020 roku spadła o 28,9 proc. W ciągu czterech miesięcy 2020 roku produkcja samej czekolady spadła o 2,3 proc. rdr i wyniosła 93,5 tys. ton.

Z danych GUS i wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl wynika również, że produkcja cukierków czekoladowanych w kwietniu 2020 roku w ujęciu rocznym spadła aż o 56,8 proc. do 1,5 tys. ton, zaś w ujęciu miesięcznym – wobec marca 2020 r. – spadła aż o 65,9 proc. W ciągu czterech miesięcy 2020 roku produkcja cukierków czekoladowanych spadła o 9,9 proc. rdr i wyniosła 16,2 tys. ton.

Z wcześniejszych danych GUS i wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl wynika, że w całym 2019 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła o 0,2 proc. wobec 2018 roku do 424 tys. ton. W 2019 roku produkcja samej czekolady wzrosła rok do roku o 3,3 proc. do 279 tys. ton, a produkcja cukierków czekoladowanych spadła o 8,2 proc. do 53,3 tys. ton.

Natomiast w 2018 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 7,2 proc. wobec takiego samego okresu 2017 roku i wyniosła łącznie 425 tys. ton. Z kolei produkcja samej czekolady wzrosła w 2018 roku w ujęciu rocznym o 9,1 proc. do 270 tys. ton, a produkcja cukierków czekoladowanych wzrosła o 2,4 proc. do 58,1 tys. ton.

Z kolei w 2017 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła o 0,1 proc. wobec takiego samego okresu 2016 roku do 399 tys. ton. Produkcja samej czekolady (łącznie z białą) wzrosła w 2017 roku w ujęciu rocznym o 0,3 proc. do 247 tys. ton, a produkcja cukierków czekoladowanych wzrosła natomiast o 8,6 proc. i wyniosła 59,8 tys. ton.

W całym 2016 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 4,2 proc. wobec roku 2015 do 400 tys. ton. Z kolei produkcja czekolady (łącznie z białą) wzrosła w 2016 roku o 6,6 proc. do 247 tys. ton, a produkcja cukierków czekoladowanych spadła o 8,9 proc. do 55,1 tys. ton.

Dla porównania w 2015 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wyniosła 384 tys. ton, czyli o 2,4 proc. więcej niż w 2014 roku. Produkcja czekolady w 2015 roku wyniosła 232 tys. ton i była o 1,3 proc. wyższa niż w 2014 roku, a produkcja cukierków czekoladowanych wzrosła wtedy o 8,1 proc. do 60,4 tys. ton.