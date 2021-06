Otmuchów chce od menadżerów zapłaty za 35 mln zł wyrządzonych szkód

Zarząd ZPC Otmuchów w dniu 11 czerwca 2021 r. podjął czynności związane ze złożeniem w odniesieniu do oznaczonych osób fizycznych pełniących funkcje kierownicze i menedżerskie w spółce oraz spółce zależnej PWC Odra w latach 2018 oraz 2019, wezwań do zapłaty [na zasadzie solidarnej] odszkodowania.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 14-06-2021, 10:17

Wezwania do zapłaty mają związek ze zidentyfikowanymi zdarzeniami szkodzącymi - które miały miejsce w latach 2018 i 2019 - dotyczącymi zidentyfikowanych nieprawidłowości w sprzedaży produktów w Grupie Otmuchów fot. za grupaotmuchow.pl

Działania zarządu ZPC Otmuchów, związane ze złożeniem wezwań do zapłaty, zostały podjęte w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi zrealizowanymi m.in. przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, w wyniku których zidentyfikowane zostały nieprawidłowości oraz wyrządzenie szkody ZPC Otmuchów i PWC Odra, wstępnie szacowanej na ok. 35 mln zł łącznie.

ZPC Otmuchów wyjaśnia, iż okoliczność zidentyfikowania nieprawidłowości, jak też podjęcia opisanych działań nie wpływa na bieżącą sytuację operacyjną oraz finansową spółki, w tym na wysokość aktywów Grupy Kapitałowej Otmuchów.

Nieprawidłowości i szkody w grupie Otmuchów na 35 mln zł

- Opisane powyżej działania Zarządu, związane ze złożeniem wezwań do zapłaty, zostały podjęte w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi zrealizowanymi m.in. przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, w wyniku których zidentyfikowane zostały nieprawidłowości oraz wyrządzenie szkody Emitentowi oraz PWC Odra, która jest wstępnie szacowana na ok. 35 mln zł łącznie – podaje ZPC Otmuchów.

Spółka wskazuje też, że mając na uwadze wstępny etap podjętych czynności, kwota ta będzie podlegała weryfikacji w miarę realizowania dalszych czynności, zmierzających do uzyskania odszkodowania.

ZPC Otmuchów wyjaśnia przy tym, iż okoliczność zidentyfikowania nieprawidłowości, jak również podjęcia opisanych powyżej działań nie wpływa na bieżącą sytuację operacyjną oraz finansową spółki, w tym na wysokość aktywów Grupy Kapitałowej Otmuchów i tym samym okoliczność ta nie rodzi po stronie ZPC Otmuchów konieczności dokonywania jednorazowych operacji o charakterze księgowym odnoszących się do majątku spółki.

Informacja poufna ws. dochodzenie roszczeń przez ZPC Otmuchów

Intencją spółki ZPC Otmuchów jest podjęcie dalszych przewidzianych przepisami prawa działań mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających ze zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Zarząd ZPC Otmuchów informuje też, że w dniu 26 maja 2021 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej nt. podjęcia przez zarząd spółki w tym samym dniu decyzji o zamiarze podjęcia czynności związanych z dochodzeniem roszczeń, w tym złożeniem wezwań do zapłaty odszkodowania.

- Przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej powstania, mogłoby w ocenie Emitenta wywołać negatywne skutki związane m.in. z możliwością wystąpienia niepożądanych zachowań osób, do których adresowane są przedmiotowe wezwania, co mogłoby powodować negatywne skutki dla możliwości realizacji pożądanego przez Emitenta scenariusza działań dochodzenia przedmiotowych roszczeń, co naruszałoby słuszny interes Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem bieżącym konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej – wskazuje ZPC Otmuchów.

O kolejnych zdarzeniach związanych z ww. działaniami spółka będzie informowała zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.